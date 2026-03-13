En Metán ya llovió más que en todo el año: 999,4 mm

Mientras el pronóstico anticipa que continuarán las lluvias en la zona, la Estación Climatológica de San José de Metán confirmó a El Tribuno que la localidad ya superó el registro anual de precipitaciones de 998 milímetros, en lo que va del año.

"Con los 34 milímetros que cayeron entre anoche y las 9 de la mañana de hoy -jueves- ya suman 999,4 milímetros en 71 días, marcando un registro histórico para la zona", dijo ayer León Chancalay, quien es el encargado de la Estación Climatológica de la Municipalidad de Metán.

Según los registros oficiales de esa estación en enero cayeron 277,50 milímetros, en febrero 437,10, y en lo que va de marzo 284,80.

Mientras tanto el Servicio Meteorológico Nacional informó que en los primeros días de marzo se registraron varios eventos de precipitaciones que dejaron grandes acumulados en el NOA. En el pronóstico semanal se prevé que las lluvias persistan.

"Esta situación ya se veía reflejada en el pronóstico climático trimestral, donde se informó la probabilidad de lluvias superiores a las normales durante el trimestre de otoño", destacó el organismo que ubicó a Metán nuevamente primero en un ranking de milímetros acumulados, esta vez, para los primeros 10 días de marzo.

Metán 249

Santiago del Estero 237.2

Termas de Río Hondo 234

Tucumán 186.4

Orán 111

Además el Servicio Meteorológico Nacional destacó que entre el lunes 9 y el martes 10 de este mes el NOA fue la región más afectada por lluvias intensas y que en Metán los acumulados alcanzaron 145 milímetros, convirtiéndose en récord diario para el mes de marzo.

El anterior era de 106,5 el 15 de marzo de 2010. En esa oportunidad, en la localidad del sur de Salta, fue el lugar donde más llovió en la Argentina, según esos registros oficiales.

"En los registros de la Estación Climatológica de la Municipalidad de Metán de los últimos 33 años o sea, desde su creación, no hay antecedentes de que hayan caído 200 milímetros en tan solo ocho horas como ocurrió el 6 de febrero pasado en Metán, marcando un récord histórico para la zona", destacó Chancalay.

Las intensas precipitaciones siguen afectando a localidades del sur de Salta.

En la mañana de ayer el agua cruzó la ruta nacional 9/34 a la altura del paraje Paso del Durazno, al sur de Metán. La situación fue complicada en ese lugar porque estuvo cortado nuevamente el camino vecinal por el desborde de un arroyo. También se tuvieron que suspender las clases en la escuela rural que hay en ese paraje. La Policía Vial de Metán trabajó haciendo prevención en la ruta nacional 9/34, donde el tránsito continuó con precaución.