Inundaciones en Metán: en lo que va del año cayeron 965,4 milímetros y la media anual es de 998

La Estación Climatológica de San José de Metán informó oficialmente que en enero cayeron 277,50 milímetros, en febrero 437,10, y en lo que va de marzo 250,8, lo que suman 965,4 milímetros de precipitaciones, una cifra que casi alcanza al promedio anual histórico de 998 milímetros.

Pero además el Servicio Meteorológico Nacional destacó que entre el lunes 9 y el martes 10 de este mes el NOA fue la región más afectada por lluvias intensas y que en Metán los acumulados alcanzaron 145 milímetros, convirtiéndose en récord diario de precipitaciones para el mes de marzo, debido a que el anterior era de 106,5 el 15 de marzo de 2010. En esa oportunidad, en la localidad del sur de Salta, fue el lugar donde más llovió en la Argentina, según esos registros oficiales.

“En los registros de la Estación Climatológica de la Municipalidad de Metán de los últimos 33 años o sea, desde su creación, no hay antecedentes de que hayan caído 200 milímetros en tan solo ocho horas como ocurrió el 6 de febrero pasado en Metán, marcando un récord histórico para la zona”, dijo a El Tribuno, León Chancalay, quien está a cargo de esa estación del clima.

Grandes esfuerzos para tratar de ordenar la ciudad

“Ante uno de los períodos de precipitaciones más intensos de los últimos años, el intendente de Metán, José María Issa, encabeza desde el 6 de febrero un operativo sostenido de limpieza, asistencia y mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad”, indicaron desde el área de Prensa de la Municipalidad.

Destacaron que el primer episodio crítico se registró entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de febrero, cuando cayeron 200 milímetros en pocas horas: “un registro histórico para la ciudad que obligó al despliegue inmediato de cuadrillas municipales, asistencia a más de 150 familias y evacuaciones preventivas”, recordaron.

Desde entonces, los equipos de Obras Públicas, Desarrollo Social, Seguridad y Espacios Verdes, junto a Policía y Bomberos, mantienen trabajos permanentes de limpieza de canales, despeje de calles y reacondicionamiento urbano en distintos barrios.

Desde el municipio recordaron que la limpieza de canales se realiza durante todo el año, aunque en cada intervención se retiran colchones, electrodomésticos y residuos domiciliarios arrojados en los desagües, elementos que obstruyen el escurrimiento y agravan los efectos de lluvias intensas.

ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS EN SAN JOSÉ DE METÁN

Para la noche de hoy miércoles 11 de marzo y la madrugada del jueves 12, rige alerta amarilla por tormentas para San José de Metán y la zona.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Evitá salir de tu casa si no es necesario.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Ante emergencias llamar al 911.