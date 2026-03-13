UCASAL reunió a presbíteros del NOA en una jornada de reflexión sobre la sinodalidad

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) fue sede, el jueves 5 de marzo, de una Jornada de Reflexión del Clero de la Región NOA bajo el lema “El sacerdote y su acompañamiento del camino sinodal”.

El encuentro comenzó con la celebración de la Eucaristía en la capilla del campus y continuó en el Aula Magna. Contó con la presencia de Mons. Luis Marín de San Martín, OSA, subsecretario general del Sínodo de los Obispos, quien estuvo a cargo de las principales exposiciones, centradas en la sinodalidad como dimensión constitutiva de la vida de la Iglesia. Además, participaron autoridades eclesiales de distintas diócesis del noroeste argentino, entre ellos el Mons. Mario Antonio Cargnello, junto a otros obispos y sacerdotes.

Durante la apertura, se destacó la importancia de este espacio para fortalecer la comunión y el discernimiento pastoral entre los sacerdotes, en sintonía con el llamado de la Iglesia a profundizar el camino sinodal. En ese marco, Mons. Marín de San Martín subrayó que la sinodalidad debe comprenderse como un camino permanente dentro de la vida eclesial: “La sinodalidad es un proceso. El Sínodo de los Obispos es un evento”.

A lo largo de sus intervenciones, el subsecretario del Sínodo de los Obispos profundizó en el significado de la sinodalidad como un modo de vivir la vida eclesial basado en la comunión, la escucha y la participación de todo el Pueblo de Dios. En este sentido, señaló que la Iglesia está llamada a caminar junta, escuchándose mutuamente y abriéndose a la acción del Espíritu Santo para fortalecer su misión evangelizadora.

Asimismo, subrayó que frente a los desafíos del mundo actual -como las desigualdades sociales, los conflictos y las crisis que atraviesan las sociedades- la sinodalidad aparece como un camino para la vida de la Iglesia: “La respuesta es la sinodalidad. Potenciar esto, como todo lo que viene de Dios, es una oferta. Podemos ser cauce de la gracia a través de nosotros y hacer que este proceso siga adelante”, afirmó Luis Marín de San Martín.

En este marco, agregó que la sinodalidad también invita a repensar el ministerio sacerdotal y su formación, orientándolos hacia un estilo pastoral más participativo y en comunión con todo el Pueblo de Dios.

“La Iglesia siempre ha sido sinodal desde sus orígenes. No se trata de inventarnos otra Iglesia, sino de vivir la realidad de la única Iglesia que existe: la Iglesia de Jesús”, remarcó.

En relación con la dimensión comunitaria de la fe cristiana, recordó que “nadie se salva solo”, y añadió que “no hay Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo”. También remarcó la importancia del discernimiento comunitario al señalar que “es momento de escucharnos unos a otros”.

Durante la jornada se destacó además la necesidad de leer los signos de los tiempos y promover procesos pastorales a largo plazo, inspirados en los principios del Evangelio y en el magisterio reciente de la Iglesia, particularmente en el Concilio Vaticano II y en documentos como el Evangelii Gaudium.

Por la tarde, el encuentro continuó con un espacio de diálogo e intercambio entre los participantes y el expositor, donde los sacerdotes pudieron compartir experiencias pastorales y profundizar en los desafíos actuales del camino sinodal.

El evento concluyó con reflexiones finales que reafirmaron el compromiso de los sacerdotes del NOA por seguir fortaleciendo una Iglesia cercana y participativa, al servicio del Pueblo de Dios.

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