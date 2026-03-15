Detuvieron a una ex Gran Hermano por un presunto robo bajo la modalidad "viuda negra"

Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano en su edición 2024/2025, fue detenida en las últimas horas tras ser acusada de haber participado en un presunto robo a un turista estadounidense bajo la modalidad conocida como "viuda negra".

De acuerdo con la denuncia, Martínez habría actuado junto a su manager, Cristian Wagner. Ambos están señalados por supuestamente haber intoxicado con alcohol a un ciudadano norteamericano de alrededor de 40 años para luego sustraerle distintas pertenencias.

La detención de la ex "hermanita" se concretó durante la noche del sábado en su domicilio ubicado sobre la calle Billinghurst al 1100, en el barrio porteño de Palermo.

Según relató el denunciante ante las autoridades cerca del mediodía del mismo día, el episodio habría tenido lugar en el Smart Hotel de Palermo. Previamente, el turista aseguró que había salido de un reconocido boliche de la zona junto a Martínez y Wagner.

Siempre de acuerdo con su testimonio, tras consumir bebidas con ambos perdió el conocimiento y, al despertar, advirtió que le faltaban varios objetos personales, entre ellos su pasaporte, un reloj digital y prendas de vestir.

A partir de la denuncia, la Policía de la Ciudad logró identificar a los sospechosos debido a que sus datos habían quedado registrados en el hotel. Además, un empleado del establecimiento reconoció a Martínez por su participación televisiva.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°24, a cargo del juez Alfredo Godoy. Por el momento, el expediente continúa en etapa de investigación y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevas precisiones sobre la situación judicial de los implicados.

El caso generó sorpresa dentro del ambiente del espectáculo, dado que Martínez había alcanzado notoriedad pública a partir de su paso por Gran Hermano. Nacida en la provincia de Santa Cruz, durante su participación en el programa compartió distintos aspectos de su historia personal.

Al ingresar a la casa más famosa del país, protagonizó uno de los momentos más recordados del ciclo al presentarse ante las cámaras con una frase que marcó su historia en el reality: "Me llamo Jorge, pero hace diez años que, a escondidas, soy Luciana", expresó, al revelar públicamente su identidad como mujer trans.