Apareció Esmeralda en buen estado de salud, la nena de dos años que buscaban en Córdoba: hay un detenido

Un amplio e intenso operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en la ciudad cordobesa de Cosquín para encontrar a Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años cuyo paradero se desconocía. Este jueves antes del mediodía, la menor fue encontrada con vida apareció en un descampado cerca del río de Cosquín. Hay una persona detenida.

El hallazgo de la niña fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal. En el predio donde la encontraron ya trabajan las autoridades de la Fiscalía de turno para determinar qué ocurrió con la niña. También fueron convocados sus familiares, que se reencontraron con Esmeralda tras largas horas sin saber de su paradero.

En las primeras imágenes que difundió la Policía de Córdoba, se ve a la niña abrazada a la fiscal Silvana Pen y siendo asistida por los efectivos, contenida e hidratada. Según pudo saber este diario, la fiscalía confirmó que la nena está en buen estado de salud, aunque con algún tipo de lesión en su rostro. Ahora, será motivo de investigación cómo fue que Esmeralda llegó hasta ese lugar, a unos 800 metros de donde vive. Las fuentes indicaron que ese predio ya había sido rastrillado con anterioridad.

Aunque la investigación aún está en etapa inicial, fuentes policiales indicaron que existe la presunción de que “alguien se la llevó”.

Los familiares habían denunciado la ausencia por la tarde de este miércoles, en momentos en que su madre estaba preparando el almuerzo en la casa. Se activó la Alerta Sofía, dispositivo que puso en guardia a todas las fuerzas intervinientes y por el que se dispuso el rastrillaje por la zona que, incluso, se extendió durante la noche. Un circo que estaba instalado a 150 metros de la casa de la víctima, y que ya se retiró del lugar, quedó en medio de las sospechas.

La Fiscalía de Instrucción N.º 2 de turno de esa localidad, a cargo de Pen, solicitó entonces a la comunidad cualquier tipo de información para dar con la menor, que vestía un body color gris la última vez que fue vista, alrededor de las 14.30 de ayer, en su vivienda en el barrio San José Obrero

La denuncia de la familia

“Pienso que se la llevaron. Es muy chiquita. No se va sola”, había indicado temprano la tía de la niña, Valeria. La mujer contó que la búsqueda policial de Esmeralda se inició alrededor de las 18.

“Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie”, dijo por su parte Tania López, la madre de la niña. “Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer, la busqué y no la encontré. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló la mujer de 24 años sobre el momento en que se dio cuenta de que Esmeralda no estaba.