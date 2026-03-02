PUBLICIDAD

Internacionales

Crece la tensión: Irán atacó con drones la embajada de EEUU en Riad

Dos drones impactaron contra la sede diplomática y provocaron daños menores, sin heridos, en medio de la escalada regional atribuida a Irán. Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar varios países de Medio Oriente por "graves riesgos" de seguridad.
Lunes, 02 de marzo de 2026 23:14
Imagen d video del incendio que se generó.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio", sin que se informara de víctimas.

La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses "refugiarse" en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

"La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional", señaló el aviso, que instó a los estadounidenses a "mantener un plan personal de seguridad", "evitar manifestaciones y grandes concentraciones" y "seguir las instrucciones de las autoridades locales".

La cadena CNN informó, citando fuentes cercanas al caso, que los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, extremo que no ha sido confirmado oficialmente por Washington ni por Riad. Según esas fuentes, no se registraron heridos.

El ataque se produce en medio de una fuerte escalada regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, en el marco de una operación denominada "Promesa Verdadera 4".

El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel.

