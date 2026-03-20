Juicio al "Kila" Gonza, exintendente de San Lorenzo: informes incompletos sobre deudas créditos y bienes

El juicio contra exfuncionarios de San Lorenzo avanza con nuevas declaraciones que ponen el foco en presuntas irregularidades en el manejo de fondos y en el traspaso de la gestión municipal.

Durante la jornada declararon cuatro testigos. Entre ellos, una contadora jubilada de la Auditoría General de la Provincia (AGP) que participó en un relevamiento realizado a mediados de 2019 sobre la situación de la comuna de San Lorenzo. Según explicó, el informe fue solicitado por el Colegio de Auditores con el objetivo de facilitar una transición ordenada entre la gestión saliente y la entrante.

La profesional aclaró que el relevamiento no emitía opiniones, sino que se limitaba a constatar si la documentación requerida había sido presentada. En ese sentido, señaló que la información entregada por las autoridades fue incompleta: faltaban datos sobre deudas, créditos y bienes municipales. Además, remarcó que no se presentó el estado de situación de la Tesorería ni registros de movimientos bancarios, documentación considerada clave para conocer el manejo de fondos públicos. Sí se informaron las cuentas bancarias, pero sin detalle de sus operaciones.

También declaró el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Lorenzo, quien en diciembre de 2019 se desempeñaba como secretario de Obras Públicas. Indicó que al asumir no recibió informes sobre el avance de obras y que debió reconstruir la situación a partir del personal municipal. En su testimonio mencionó una obra de luminarias en San Lorenzo Chico que estaba paralizada sin justificación, pese a contar con los materiales necesarios. Posteriormente, dijo, se realizó una licitación para poder finalizarla.

En cuanto a las imputaciones, el exintendente Gonza está acusado como autor de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Por su parte, Guaymás enfrenta cargos por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que el concejal Aldo Gonza está imputado por peculado en calidad de partícipe necesario.

El proceso continuará con la incorporación de más testimonios en las próximas audiencias.