Salta conmemora el Mes de la Mujer con una agenda de salud, formación y actividades culturales

En el marco del Día Internacional de la Mujer, distintas instituciones y organizaciones de la ciudad de Salta impulsan durante marzo una agenda de actividades orientadas a promover el liderazgo femenino, la formación profesional, el acceso a la salud y la participación cultural.

Las propuestas incluyen jornadas de capacitación, encuentros regionales, servicios médicos gratuitos, exposiciones de productos elaborados por mujeres y actividades culturales abiertas a la comunidad.

Capacitación y liderazgo para mujeres profesionales

Una de las principales iniciativas es la agenda impulsada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta (CPCES), que durante todo marzo desarrollará un ciclo de jornadas bajo el lema “Mujeres Profesionales: Liderazgo, Técnica y Territorio”.

El objetivo de la propuesta es brindar herramientas concretas que permitan potenciar las capacidades de las mujeres profesionales, promover su participación en espacios de decisión y generar instancias de intercambio de experiencias.

Las actividades se realizarán en el SUM del Consejo, ubicado en España 1420, con un formato interactivo que combinará exposiciones técnicas con participación del público.

La primera jornada se realizó el 6 de marzo y estuvo dedicada a la “Estrategia de Marca Personal e Imagen Profesional”, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de las mujeres en el mercado laboral y empresarial. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la construcción de una propuesta de valor profesional, la comunicación del liderazgo y la coherencia de la imagen profesional tanto en entornos digitales como presenciales.

El ciclo continuará el 13 de marzo con la jornada “Autonomía Económica y Seguridad Laboral”, donde se brindarán herramientas para la gestión financiera personal y del hogar, además de información sobre derechos laborales y normativa vigente.

La propuesta concluirá el 27 de marzo con el encuentro “Sostenibilidad Estratégica y Desarrollo Territorial”, que buscará posicionar a las profesionales de Ciencias Económicas en temas vinculados a la economía verde y la protección del patrimonio regional.

Como actividad central del mes, el 20 de marzo se realizará el Encuentro Regional de Mujeres Profesionales, de 8 a 17.30 en el edificio Ábaco, ubicado en avenida Belgrano 1460. La jornada incluirá conversatorios y paneles con referentes del ámbito técnico y empresarial, además de espacios de participación para el público.

Desde la institución señalaron que la iniciativa busca promover la formación continua, el liderazgo femenino y la construcción de redes profesionales que permitan enfrentar los desafíos actuales del mundo laboral.

Jornada de salud integral para mujeres

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, junto al Ministerio de Salud, también organizará una jornada de atención integral destinada a la prevención y el cuidado de la salud.

La actividad se realizará el miércoles 11 de marzo, de 9 a 14, en el Polo Integral de la Mujer**, ubicado en República de Siria 611, donde se instalará el Camión de Estudios Ginecológicos y se ofrecerán distintos servicios de salud. Los cupos serán limitados y los turnos se otorgarán por orden de llegada.

Durante la jornada se realizarán mamografías, estudios de Papanicolaou (PAP), colocación de implantes subdérmicos y vacunación, con el objetivo de promover la detección temprana y facilitar el acceso a controles preventivos.

Además, habrá controles de signos vitales, asesoramiento nutricional, controles prenatales, seguimiento del recién nacido y orientación en lactancia materna. También se brindará atención desde el área de Salud Adolescente y espacios de consulta vinculados a la promoción de hábitos saludables.

Exposición de productos elaborados en talleres de laborterapia

Otra de las propuestas vinculadas a la fecha es la exposición y venta de productos elaborados en talleres de laborterapia, organizada por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.

La actividad se desarrolla hasta el sábado 7 de marzo, de 8 a 13, en el salón de ventas de la Dirección Industrial, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 821.

Durante las jornadas, el público puede adquirir distintos productos elaborados en talleres de capacitación laboral, entre ellos artículos de herrería, cerámica, marroquinería, trabajos en madera, muebles, juegos, artesanías y objetos decorativos.

En el mismo marco, la Unidad Carcelaria Nº 4 Mujeres también realiza una exposición y venta de productos elaborados por internas en sus talleres, en avenida Hipólito Yrigoyen 813.

Desde la institución destacaron que estas iniciativas forman parte de los programas de capacitación laboral que buscan fortalecer habilidades en distintos oficios y promover la reinserción social y laboral.

Encuentro cultural en el Mercado Artesanal

Las actividades también incluirán propuestas culturales. El domingo 8 de marzo, a partir de las 17, se realizará el 2° Encuentro de Alquimia “Mujeres que transforman” en el Mercado Artesanal de Salta, ubicado en avenida San Martín 2555.

El evento reunirá a más de 100 mujeres en una jornada que combinará reflexión, memoria y celebración, con actividades culturales, gastronomía y espectáculos en vivo.

La iniciativa es organizada por Sabor a mi Tierra Salta, junto a la chef internacional Norma Azar, con el apoyo del Mercado Artesanal y la colaboración de diversas organizaciones.

Bajo el lema “Quienes fueron, quienes somos y quiénes seremos”, el encuentro se desarrollará en cuatro etapas: un espacio de poesía y coplas, una instancia dedicada a mujeres protagonistas de la historia local, una experiencia gastronómica interactiva y un cierre con danzas folclóricas y celebración colectiva.

Los organizadores señalaron que el objetivo del evento es visibilizar y poner en valor el aporte de las mujeres en la construcción cultural y social, generando además un espacio de encuentro y participación comunitaria.