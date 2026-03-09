Clima en Salta: de la alerta de lluvia para toda la noche, al pronóstico del miércoles

La ciudad de Salta y varias localidades cercanas se encuentran bajo alerta meteorológica por tormentas, según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional a las 17.49. El aviso rige desde las 00 hasta las 6 de la madrugada del martes.

El área comprendida por la alerta incluye la capital salteña y los departamentos de Cerrillos, Guachipas, La Viña, además de la zona baja de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, junto con la zona montañosa de Cafayate.

Para estos sectores se emitió un alerta amarillo por tormentas, que podrían ser localmente fuertes. Los fenómenos estarían acompañados por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundantes precipitaciones en períodos cortos. Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 35 y 55 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

El alerta también abarca otros departamentos del territorio provincial como Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, además de General José de San Martín, Rivadavia y las zonas de Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria. En estas regiones se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, con lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 70 milímetros.

En cuanto al pronóstico extendido, para el martes se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 23, con inestabilidad durante gran parte de la jornada.

Para el miércoles, en tanto, las probabilidades de tormentas y lluvias continuarán siendo elevadas durante todo el día. La temperatura mínima prevista es de 18 grados, mientras que la máxima también rondaría los 23 grados, manteniendo condiciones húmedas e inestables en la capital salteña.

Preocupación por la crecida de los ríos

En paralelo, en el norte provincial crece la preocupación por el comportamiento de los ríos. En el departamento Rivadavia, pobladores y autoridades siguen con atención la evolución de los caudales debido a las lluvias registradas en la cuenca alta, tanto del río Bermejo como del río Pilcomayo.

Las precipitaciones de los últimos días y el pronóstico de nuevas tormentas generan temor por posibles crecidas o desbordes, una situación que suele afectar a comunidades cercanas a los cauces y a caminos rurales de la zona.