Respuestas previsionales

Marcelo Saracho: me jubilé con la mínima, pero con los 30 años de aportes efectivos. Mi consulta es por el 82% que nos corresponde.

Buen día Marcelo. Quienes se jubilaron con 30 años de aportes efectivos, es decir sin moratoria, tienen garantizado un haber equivalente el 82% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) vigente. En días pasados se modificó el valor del SMVM que pasa a $221.052 con retroactividad a abril y desde mayo el nuevo piso salarial es de $234.315. En abril el haber fue de $171.283 y, como el 82% del SMVM queda en $181.262, le corresponde una diferencia de $9.979. En tanto en mayo, la jubilación mínima pasa a $190.141 y el haber garantizado es de $192.138, por lo tanto, le darán una diferencia de $1.996. Son valores realmente muy bajos los del bono y se debe al atraso del salario mínimo. Finalmente, como los aumentos del SMVM fueron anunciados ya con las liquidaciones cerradas, estos bonos se pagarían mediante una liquidación especial. ANSES todavía no ha confirmado la fecha de cobro.

Roberto Cruz: inicié mis papeles de jubilación como trabajador rural en agosto del año pasado. Siempre trabajé en fincas. Ahora me avisan que fue rechazado el trámite porque no me reconocen los aportes de una finca. ¿Qué puedo hacer?

Buen día Roberto. El régimen de trabajo agrario establece como requisitos: 57 años de edad y 25 años de servicios con aportes como trabajador agrario en relación de dependencia. En caso de no cumplir con este último requisito se hace un prorrateo con los servicios comunes. Es frecuente que, en función de la documentación aportada (certificaciones, recibos, etc.) y de las verificaciones que se realizan en las fincas donde prestó servicios, que se reconozca algún servicio como común; entonces ya no estaría cumpliendo con alguno de los requisitos, edad o años de servicios. Lo primero será revisar la resolución denegatoria para analizar el caso en detalle y así iniciar una nueva secuencia del trámite.

Edith Castillo: ¿sigue vigente la moratoria? ¿Qué información hay? No tengo aportes, 4 hijos y cumplo los 60 años en junio. Estoy afligida.

Buen día Edith. La moratoria Ley 27.705 aún está vigente. En el Senado comenzó a tratarse la Ley Bases que prevé la derogación de la moratoria y tiene media sanción de Diputados. Aún está en las comisiones y estimo que será tratada en la última semana de mayo. Según parece la votación será más reñida que en Diputados. De ser aprobada la Ley Bases, lamentablemente no podrá completar el requisito de años de aportes y debería esperar hasta cumplir 65 años para tramitar una pensión universal para el adulto mayor (PUAM).

Santiago Toconás: ¿cuánto están pagando por el Seguro por Desempleo?

Buen día Santiago. Aquellos trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa pueden acceder al seguro por desempleo. El monto de la cobertura es el 75% de la remuneración mensual, normal y habitual neta de los últimos seis meses previos al despido. Pero además se establecen dos límites: un mínimo del 50% del salario mínimo y máximo del 100%. Como resultado del aumento al piso salarial, estos límites quedaron en $110.526 y $221.052 para abril; y en $117.157 y $234.315 para mayo.