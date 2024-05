La vocación destituyente

Argentina es un país presidencialista y, por lo tanto, una gran parte del análisis de la política se hace a partir de decisiones y dichos del presidente. Eso siempre ha sido así y, ahora, con la sorpresiva victoria de Javier Milei, eso se ha visto acentuado.

El tema es que en un país se requiere que muchas cosas funcionen bien para que todo mejore. Es decir, hace falta que las instancias, que determinan políticas y conductas, sean transparentes y eficientes. Ahí hay un gran problema porque muchas organizaciones, que se supone representan a sectores de la sociedad, dejan mucho que desear en términos de transparencia y eficiencia.

Además, son sectores que suelen ser pasivos cuando gobierna el PJ y opositores (y hasta golpistas) cuando gobierna alguien que no proviene de ese partido. Los padecieron gobiernos como el de Alfonsín, De la Rúa, Macri y ahora Milei. Solo basta repasar algunas actitudes de estos sectores para entender que, si no se realiza un saneamiento profundo, estos grupos continuarán siendo desestabilizadores por el solo hecho de necesitar un gobierno afín para seguir obteniendo prebendas, que no son otra cosa que transferencias directas, que, por medio de impuestos, van del bolsillo de los trabajadores directo al bolsillo de distintos burócratas corruptos.

El caso más notorio ha sido siempre el del sindicalismo: carcamanes que se han apropiado de instituciones sindicales que representan tanto a trabajadores empobrecidos como a dirigentes millonarios. La mayoría de esos sindicalistas llevan entre 30 y 50 años en el poder. No tengo dudas que son la pata de desestabilización del PJ.

Tratarán de desgastar al gobierno con paros y trabajarán para quitar todo aquello de las leyes que la administración actual necesita y que los perjudica directamente. La pinza o presión que suelen ejercer se ve reflejada en paros y caos en las calles y en tratar de provocar derrotas legislativas.

Son, lisa y llanamente, dinosaurios que se niegan a desaparecer. Son los que no le hicieron ningún paro al peor presidente de la historia (Alberto Fernández) y los que ya le hicieron dos a MIlei. Defienden al peronismo que generó que en la Argentina se hayan quintuplicado las villas en los últimos años y que siete de cada 10 niños y adolescentes se encuentren bajo la línea de pobreza.

Estos y otros datos provienen de distintos organismos y fueron investigados antes de la asunción de Milei. Los peronistas te quiebran una pierna y luego te aseguran que, cuando ellos gobiernen, te pondrán un yeso y quieren hacerte creer que la culpa de que tu pierna esté mal es del gobernante que no pertenece al PJ.

Los empresarios cartelizados y prebendarios también están inquietos y se sumarán a los desestabilizadores si ven que sus negocios peligran.

La degradación es notable en casi todos los ámbitos, pero sobre todo en los organismos de derechos humanos, que han sido cooptados y corrompidos por el kirchnerismo. La decadencia de esta gente se nota en todos los gestos. Estela de Carlotto firmó una carta de apoyo a la candidatura de Lijo a la Corte Suprema.

Esa candidatura es, quizás, el peor error de Milei hasta ahora. Lijo es la casta y solo lo apoya la casta. Los que se oponen a esa candidatura son los que apoyarán al gobierno cuando sobrevengan los problemas. Los que apoyan esa candidatura son los que traicionarán a Milei cuando las papas quemen. Es de manual.

Es muy importante que la actual administración tenga las herramientas legislativas que presentó en el Congreso. Algunos de los sectores descriptos en este artículo no toleran el gobierno de Milei y lo consideran un cuerpo extraño que se entromete en negocios del poder de gran calado.

Es menester estar muy atentos porque, ante cualquier traspié del gobierno, serán traicionados por algunos de estos sectores. Lo han hecho siempre. La historia enseña. (NA - Fragmento)