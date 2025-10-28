La Violetera

- A ver chicos ¿trajeron el lápiz violeta? Vamos a pintar el mapa de la patria.

- No señorita, porque mi papá dice que Trump es un turro y ladrón.

- Vaya afuera, Jaimito, y espéreme en la dirección.

Los medios y streamings machacan con que el país cambió el voto bonarense y ratificó el rumbo estratégico. En Constitución, un albañil le dice a la cronista radial que lo que importa es el boleto, que todo seguirá igual. Otra pasajera, de clase media, está feliz y no se priva de un Viva la Patria.

El Presidente aparca la chaqueta negra. Con su terno y look albiceleste luce atildado. "Animate a ser estadista", le reclaman en público y en privado los sponsors del proyecto que en estos meses bordearon el abismo del horror. En la previa, la prensa publicó la caída abrupta de las puteadas de Javier after 7-S. Con eso, más el megáfono, hubo remontada. Le costó menos que a Boca, pero Javo es otro Jaimito, hasta que no termina de hablar no soltás el botón antipánico. La nube de palabras after 26-O viene repleta de "consenso, trabajar juntos, prosperidad".

íViva la Felicidad, Carajo!. La boleta única fue un golazo, con fotitos y fácil de contar. El Círculo Rojo respira tranquilo porque se quedaría el tío Francos. Caputito ha emergido de su nautilius y tendrá una cartera equis con decreto ad hoc. The White House ha felicitado y los Jipies del Morgan, no confundir con Xi Jinping, han dejado en el Colón partituras repletas de inversiones. Aquí más que políticas hacen falta rutas, puertos, energía, cloacas…Cómo nos dejamos estar, che. El culebrón se llama, repiten los sabiondos, Crisis de Representatividad. Por eso el padrón se ha dado vuelta como un panqueque, con perdón de la palabra, en el medio término que ganó la abstención, el único matiz que emula a un país desarrollado. La Libertad Avanza se ha mostrado incombustible, entre tantos reparos ciudadanos, al default público del Pelado y ha ungido winner al Colorado, un pituco que se simula popular.

Todo se ha facilitado un montón con aventar el cuco, el Kuko mejor dicho. Un par de intendentes peronchos del PBA que ganaron el 07/09 reclaman la autocrítica por el desastroso 2023 y una descristinización atmosférica.

Todo esto ocurre en una primavera cambiante. Salir y dormir abrigados es la consigna, hasta que se defina el clima. En un país en el que el público come cada vez menos asado y menos vidrio. Es la hora de los gobernadores y las provincias. Eso ya lo escuché antes, pero un consultor conocidísimo me retruca con Vaca Muerta y la minería. Es la hora de las reformas fiscal y laboral. Bueno, te deseo suerte. En serio, es ahora o nunca, me advierte. ¿Cómo, otra vez?

Un cronista extranjero me pregunta por la mayor acechanza, si la recesión, la inflación, el quebranto de pymes, el barullo político… Y recuerdo a mi padrino Ricardo que me enseñó que "el mejor negocio es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree valer". Ahora, seguramente, habrá que comerse una remake de la serie Agrandaditos, en la que un puñado de protagonistas pseudo jovenzuelos se sienten lo más y olvidan desde el descapotable las defecaciones seriales que se mandaron en estos dos años. No es fácil la cordura, y el no canibalismo, la movilidad ascendente tiene mucho de imberbe. "Si vieras qué linda que está la Argentina", cantaba el gran Cacho. Sí, pero a estos, del color que sean, se les pasa el agua del mate y te quema las tripas.

