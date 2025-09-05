Una escuela que eduque para el siglo XXI

En el debate educativo contemporáneo suele repetirse una frase que, de tanto usarla, amenaza con perder fuerza: "la escuela necesita cambiar". Sin embargo, si nos detenemos a observar, la mayoría de las reformas de los últimos años no han alterado lo sustancial. Ajustamos calendarios, sumamos tecnologías, modificamos planes de estudio y capacitaciones, pero seguimos pensando la escuela bajo el mismo paradigma que nació hace más de un siglo: aulas cerradas, un docente que enseña y un grupo de estudiantes que escucha. Es decir, tocamos el funcionamiento, pero no cuestionamos el modelo.

Hoy, frente a un presente complejo y un futuro inmediato aún más desafiante, resulta imprescindible avanzar hacia un cambio de modelo teórico y de sistema. No se trata de mejorar la maquinaria que tenemos, sino de animarnos a diseñar una nueva.

La escuela que heredamos fue creada para responder a necesidades del siglo XIX: formar ciudadanos obedientes, trabajadores con disciplina de fábrica y sujetos que respondan a mandatos jerárquicos. El aula funcionó como el espejo de una sociedad piramidal. Hoy, sin embargo, vivimos en una era atravesada por la velocidad de la información, la incertidumbre laboral, la globalización de la cultura y la inteligencia artificial. Pretender que las viejas estructuras respondan a estos desafíos es como intentar que un carruaje tire de un tren eléctrico.

El futuro inmediato exige una escuela que eduque no sólo en contenidos, sino en capacidades humanas profundas: pensamiento crítico, creatividad, adaptabilidad, trabajo colaborativo, ética ciudadana y resiliencia emocional. No alcanza con saber de memoria las capitales del mundo ni repetir fórmulas matemáticas. Necesitamos estudiantes capaces de comprender fenómenos complejos, distinguir información confiable en un océano de datos, dialogar con quienes piensan distinto y cuidar el planeta que heredarán.

Este cambio de modelo implica repensar varios aspectos.

* En primer lugar, el rol del docente. Ya no puede ser el simple transmisor de información -porque para eso está Google- sino un guía, un mediador cultural, un formador de sentido. Un maestro que inspire y acompañe, que enseñe a aprender más que a repetir. Pero para llegar a ese punto, hace falta dignificar la profesión docente con formación continua, tiempo de calidad para la preparación de clases, salarios que correspondan a la enorme responsabilidad social que cargan y una mirada social que devuelva prestigio al oficio de enseñar.

* En segundo lugar, la organización del tiempo y el espacio escolar. La rutina de horarios rígidos, asignaturas compartimentadas y pupitres alineados responde más a la lógica militar que a la pedagógica. La escuela del futuro inmediato debe ofrecer entornos flexibles, proyectos interdisciplinarios y espacios de creación compartida donde el error no sea un castigo, sino parte del aprendizaje.

* En tercer lugar, la evaluación. Los exámenes tradicionales, que miden la capacidad de memorizar en un momento específico, resultan obsoletos. Evaluar debería significar acompañar procesos, valorar la capacidad de resolver problemas, de trabajar en equipo, de aplicar conocimientos a la vida real.

* También hay que hablar de inclusión. La escuela del futuro no puede seguir excluyendo a quienes aprenden de otra manera, a los que llegan con desigualdades de origen o a los que la sociedad etiqueta como "diferentes". La diversidad no es un problema, sino un recurso pedagógico. Integrar, personalizar y atender a cada estudiante según sus necesidades no es un lujo, es una obligación ética.

* Por último, la relación con la comunidad. La escuela no puede ser una isla cerrada, sino un nodo de la sociedad. Debe abrir sus puertas al barrio, al mundo del trabajo, a la cultura, a la ciencia y al arte. Formar estudiantes que entiendan su entorno y puedan transformarlo es mucho más valioso que cualquier certificado con buenas calificaciones.

No es una utopía

Es cierto que todo esto parece utópico frente a los problemas cotidianos: edificios deteriorados, aulas superpobladas, salarios insuficientes, recursos limitados. Pero postergar la discusión sobre el modelo porque "hay urgencias" es condenarnos a repetir los mismos parches de siempre. Precisamente porque hay urgencias debemos atrevernos a mirar más allá.

La pregunta ya no es si la escuela debe cambiar, sino cómo y para qué debe hacerlo. Si seguimos remendando el viejo sistema, estaremos preparando a los jóvenes para un mundo que ya no existe. Si nos animamos a construir un nuevo modelo, estaremos dando un paso para que la educación vuelva a ser lo que siempre debió ser: la llave que abre las puertas del futuro.

Quizás ha llegado el momento de dejar de ajustar engranajes y empezar a soñar otra maquinaria. Una escuela que, más que transmitir saberes, enseñe a vivir con dignidad, a pensar con libertad y a actuar con responsabilidad. No es una quimera: es el desafío urgente del futuro inmediato.