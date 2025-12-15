El Gobierno nacional definió asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre en todo el país

Con la llegada del cierre del año y en medio de la reorganización habitual de la actividad estatal durante las fiestas, el Gobierno nacional definió el esquema de funcionamiento de la Administración Pública Nacional para las jornadas previas a Navidad y Año Nuevo, con una decisión que impactará en la dinámica de oficinas y organismos en todo el país.

A través del Decreto 883/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional estableció asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La norma, firmada por el presidente Javier Milei, dispone que el personal comprendido no deberá concurrir a sus lugares habituales de trabajo durante ambas jornadas.

El alcance del decreto comprende a los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional. Sin embargo, el texto introduce excepciones claras: la disposición no se aplica a las entidades bancarias ni a las empresas y entidades financieras alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras, que continuarán operando bajo sus propios regímenes.

Uno de los puntos centrales de la medida es la organización de guardias mínimas. El decreto establece que serán los titulares de cada jurisdicción quienes deberán definir qué personal continuará prestando servicios, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las áreas consideradas esenciales. En ese marco, sectores como salud, seguridad y atención ciudadana deberán sostener dotaciones operativas, aun en jornadas de asueto.

En los considerandos, el Ejecutivo fundamenta la decisión en las facultades que le otorga la normativa vigente para organizar el funcionamiento del Estado, remarcando la necesidad de asegurar la continuidad de las prestaciones indispensables para la población, aun en fechas de baja actividad administrativa.

En Salta, se espera que en las próximas horas el Gobierno de Gustavo Sáenz y los distintos municipios de la provincia definan su adhesión al asueto dispuesto a nivel nacional. Se trata de una práctica que se repite año tras año en las vísperas de las fiestas, aunque cada jurisdicción suele oficializarla mediante resoluciones propias y con criterios específicos para la organización de servicios y guardias.

La medida nacional ya se encuentra en vigencia desde su publicación y marca el esquema con el que el Estado comenzará a transitar el tramo final de 2025, combinando jornadas no laborables para el personal administrativo con la obligación de sostener los servicios esenciales en todo el país.