Poeta de la tierra y de la lucha

Luis Leopoldo Franco fue un intelectual multifacético: poeta, escritor, filósofo, historiador, narrador, ensayista, hachador, albañil, sembrador. Pero no era propiamente un autodidacta, sino un militante del pensamiento. Nació en Belén, Catamarca, el 15 de diciembre de 1898. Estudió en el Colegio Nacional de Catamarca. Durante el servicio militar pasó la mayor parte de su tiempo en el calabozo por su rebeldía. Estudió dos años Derecho, abandonando, 'por su escasísima fe en las verdades universitarias e intuyó su incompatibilidad total con la jurisprudencia'. En Belén trabajó como labrador, en el cultivo de cereales, pastos, alfalfa, vid. Era patrón, capataz y peón a la vez. Se ocupaba como talabartero, herrero o carpintero según las necesidades. Sufrió varias veces cárcel por defender el agua de riego, respaldando a los labriegos.

El poeta de la naturaleza, el poeta de la ecología sobrevivió gracias al trabajo como albañil. Radicado en Ciudadela, Buenos Aires, colaboró en La Nación, Crítica y La Capital.

En 1918 ganó el Premio de Honor en el certamen literario Juegos Florales, presidido por Jaimes Freyre, con su Oda Primaveral. La revista Caras y Caretas comentó que, llegado el día en que se entregaban los premios y sin tener noticias del ignoto escritor, este se presentó, acompañado de un peón, habiendo viajado en lomo de mula durante dos días hasta la ciudad de Tucumán, para recibir la distinción.

Simpatizó con las ideas de León Trotski desde temprano; con motivo del asesinato del intelectual socialista nacido en Ucrania, crimen ordenado por Stalin, Franco le dedicó un poema-homenaje que, a su vez, lo enfrentó con Raúl González Tuñón. Participó de la revista Estrategia con Nahuel Moreno y el historiador Milcíades Peña, adhirió al PST y estuvo en el Congreso de fundación del Movimiento al Socialismo en los '80. En 1984, al recibir el premio de honor de la SADE, el poeta, labriego y militante Luis Leopoldo Franco dijo: "Tuve que aceptarlo ya que me daba vergüenza negarme. Mis amigos insistían tanto". Lo mismo sucedió con el Gran Premio de Honor de la Fundación para la Poesía. Dijo entre otras cosas: 'Mi vida no es una costumbre, es una pasión'; 'No quiero jactarme de mi pobreza, aunque es mi único orgullo'; 'Lo más viril del hombre es la ternura'. Roberto Arlt dijo de Luis Franco: 'Señores, Luis Franco no es sólo un hombre, Luis Franco es una batalla'. Integra la 'Antología Poética Argentina', realizada en 1941 por Jorge Luis Borges, Silvana Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Arduo defensor de la libertad.

Falleció en Ciudadela, el 1° de junio de 1988, próximo a cumplir los 90 años. Sus restos descansan en Belén su tierra natal. Sus libros: De poesía: "La flauta de caña", 1920. "Coplas", 1921. "Coplas del pueblo (1920- 1926)", 1927. "El libro del gay vivir", 1923. "Nuevo mundo", 1927. "Los trabajos y los días", 1928. "Nocturnos", 1932. "Suma (1927 – 1937)", 1938. "Catamarca en cielo y tierra", 1944. "Walt Whitman", 1945. "Pan (1937 – 1947)", 1948. "Constelación", poesía, 1959. "El corazón de la guitarra", 1963. "Poemas", 1965. "Poesía de Luis Franco", antología, 1965. "Trotsky – Chajá", 1967. "La mar se embarca", 1975. "Insurrección del poema", 1979. Poesía y prosa: "América Inicial", 1932. "Nuestro padre el árbol", 1978. "Antología de la literatura catamarqueña", 2005. En prosa: "Los hijos de Llastay", 1926. "El general Paz y los dos caudillajes", ensayo, 1933. "El fracaso de Juan Tobal", 1941. "Biografía de la guerra", 1941. Varios títulos referidos al período rosista, "Sarmiento y Martí", 1958. "Biografía patria", 1958. "Pequeño diccionario de la desobediencia", 1959. "Domingo Faustino Sarmiento", antología, 1959. "De Rosas a Mitre: medio siglo de historia argentina 1830-1880", 1967. "Los grandes caciques de la pampa", 1967, entre muchas otras obras señeras.

.

.

.