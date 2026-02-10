Noticias A y el claro mensaje de la libertad de expresión

Todo lo sucedido en torno de la detención y la imputación del titular del portal digital Noticias A, Luis Ángel Caro, es un signo de la fragilidad de los gobernantes frente a las críticas públicas y las reacciones ilegales frente a supuestas injurias.

La detención, en noviembre de 2024, fue ordenada por la jueza Sandra Espeche luego de la denuncia del gobierno, que acusó a Caro de difundir comentarios irritantes contra el gobernador Gustavo Sáenz. El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio lo había imputado como autor de los delitos de desobediencia judicial e intimidación pública. Desde la Fiscalía se solicitó el cumplimiento de medidas sustitutivas a la detención para habilitar su libertad, con apercibimiento de detención en caso de registrar nuevos incumplimientos.

Todos estos argumentos esgrimidos por los representantes de la Justicia ignoran un principio que los invalida: ningún juez y ningún magistrado pueden dictar una medida que constituya censura previa. La libertad de expresión no tiene límites. Cuando esa libertad es utilizada para calumniar o injuriar, esa es la denuncia que cabe y que debe ser probada por el que se siente agraviado. Pero siempre, luego de producido el supuesto agravio.

En democracia, los funcionarios públicos deben someterse al escrutinio público y mostrar la transparencia de sus actos empezando por no violar la ley. Y por entender que la libertad de expresión es un derecho de todas las personas, inherente al ejercicio de un sistema donde el pueblo debe estar informado y escuchar la pluralidad de opiniones.

La "intranquilidad social"

Otro aspecto importante se observa en un dato: la Fiscalía consideró en su momento que las publicaciones que hizo Luis Ángel Caro "provocan intranquilidad social" y que, por eso, habían incluido un apercibimiento de detención en caso de registrar nuevos incumplimientos.

¿Cuáles son los indicios de intranquilidad social que registraron los magistrados?

Tácitamente, se está insinuando la posibilidad de una campaña de desestabilización del Gobierno de la que Luis Ángel Caro sería apenas un brazo. De ser así, la investigación debería encaminarse a indagar por caminos muy oscuros, cuya sola posibilidad generaría más intranquilidad social que las frases irritantes del acusado.

Un complot, parece, necesita protagonistas un poco más peligrosos.

El nudo de la cuestión es que, si el poder del Estado impone la censura previa, todo se vuelve impredecible. El sobreseimiento se produjo por agotamiento; por la propia inconsistencia de la denuncia.

Un desafío geopolítico

Las acusaciones le niegan entidad periodística a Noticias A. No viene al caso. Cualquiera sea su pensamiento, su vocabulario o la credibilidad de sus afirmaciones, lo que está en juego es la libertad de expresión.

Por cierto, desde hace décadas, los gobiernos acostumbran a utilizar las redes digitales para hacer correr versiones anónimas o con firmas de camuflaje, elaboradas por equipos de militantes rentados que agravian opositores, hacen circular narrativas en beneficio del proyecto oficial y a moldear la historia a su gusto.

Ocurre en el mundo y se trata de un fenómeno que puede llegar a modificar la geopolítica planetaria. En 2019, la embajada de los Estados Unidos informó en Salta sobre las maniobras efectuadas desde Moscú, coordinadas por los servicios de Inteligencia de Vladimir Putin, para influir, en el año 2016, en la formación de una opinión pública favorable al Brexit en el electorado británico y al triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton, en EEUU.

En estos días, el sociólogo italiano Giuliano da Empoli anuncia en su libro "La hora de los depredadores" el enorme poder que van adquiriendo los administradores planetarios de las redes y de la Inteligencia Artificial, muy por encima de los gobiernos y las instituciones. Es un tema grave para la política mundial, incluida la salteña, aunque nadie supondría que Putin o Elon Musk irían a recurrir a los servicios de la página Noticias A.

Se trata de una verdadera amenaza para la democracia. Tan seria es que otro best seller, publicado en 2018 por los académicos de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, "¿Cómo mueren las democracias?" sostiene que las democracias del siglo XXI no suelen morir por golpes de Estado sino por la gradual erosión institucional desde el interior del sistema.

Abundan ejemplos en Occidente. Y es el rasgo característico de la era de Donald Trump.

Los líderes autoritarios, elegidos por el pueblo, apelan a adquirir facultades extraordinarias, a controlar a los otros poderes y a la criminalización de los medios de comunicación y opinión pública. Lo que le hicieron a Noticias A es una advertencia a todos los comunicadores.

Una mala señal

Salta existe en este mundo en plena metamorfosis. El funcionamiento institucional en el caso de Luis Ángel Caro es una señal negativa. Ningún periodista profesional va a convalidar la calumnia ni la injuria de las publicaciones petardistas, como tampoco, la hipótesis de la post verdad, que es la estrategia de los poderosos para ocultar la realidad.

Ante el jaqueo que sufre la democracia en el mundo, es imprescindible que la provincia no se distraiga con mezquindades y que se prepare para afrontar la geopolítica de la Inteligencia Artificial, que es la gran amenaza global.