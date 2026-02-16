César Isella, un salteño con alma latinoamericana

Salta ha dado en su historia a notables músicos, compositores, intérpretes, cantores. Uno de ellos fue Julio César Isella, nacido en esta ciudad el 20 de octubre de 1938. A los 7 años cantó en el Hollywood Park, un parque de diversiones que convocaba a los chicos para mostrar sus habilidades; a los 10 años se ganó una pelota de fútbol con su canto.

En 1954 formó el conjunto 'Los sin nombre', con Tutú Campos, Javier Pantaleón, Luis Gualter Menú y el japonés Higa y con esa formación actuaron junto a Ariel Ramírez, en una velada histórica en el Hotel Salta. Luego pasó por Las Voces del Huayra y más tarde por Los Cantores del Alba.

Toda esta historia vivió César Isella, hasta ingresar a Los Fronterizos en 1956, reemplazando a Carlos Barbarán, que luego fue un destacado periodista del diario El Tribuno. Su paso por ese histórico conjunto, le dio un reconocimiento importante recorriendo toda la patria y muchos lugares del mundo. Fue autor de 'Corazón guitarrero' y 'Un abrazo a Corrientes', temas que lo consagraron como compositor.

Luego de grabar el éxito mundial como fue 'La Misa Criolla', decide abandonar Los Fronterizos, para encarar su carrera como cantor solista, impulsado por las ideas recogidas de un grupo de amigos que le marcaron el nuevo camino; entre esos amigos estaba Atahualpa Yupanqui, el poeta Armando Tejada Gómez, el músico Oscar Matus y su esposa Mercedes Sosa, el pintor Carlos Alonso, el guitarrista Tito Francia, quienes trabajaban en la nueva trova.

Sueños

Con esos nuevos sueños llegó al Primer Festival Latinoamericano realizado en Salta en 1965, anunciando que dejaba Los Fronterizos para iniciar su vida artística como solista. Los muchachos de aquel tiempo, lo sacamos en andas del predio festivalero y lo instalamos en la plaza 9 de julio, pegado a un árbol, para que nos siga cantando. Luego lo subimos al techo de un pequeño colectivo junto a Los Fronterizos, para que canten. La mañana en Salta era laboral, pero la fiesta se había instalado. Así fueron trasladados a la esquina de España y Pueyrredón, donde está la casa de Pajarito Velarde; allí se sumó Hernán Figueroa Reyes, quien también subió a ese improvisado escenario. Fue un momento de apasionado entusiasmo.

César llegaba cantando la página de Portal y Perdiguero 'Estoy de vuelta' y 'Zamba para no morir' de Hamlet Lima Quinta, entre su repertorio. Todo motivó para que se emparentara con los mejores poetas y su canción fue creciendo.

Himno

En 1969, compuso con Tejada Gómez 'Canción con todos', que se hizo un himno latinoamericano, reconocido por la Unesco. Musicalizó a Nicolás Guillén, José Pedroni, Pablo Neruda, Nicomedes Santa Cruz, Antonio Pochia, Juan Carlos Dávalos, y otros poetas.

Cantaron su obra, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Luis Vitale y muchos artistas más. Su canción le valió el exilio, por las dificultades sociales de su tiempo. Le cantó 'Padre del carnaval' en homenaje al Cuchi Leguizamón. Cultivó una cercana amistad con el poeta José Ríos, que estaba agradecido con él porque le había grabado la inolvidable 'Zamba del Carpintero'.

Fue director del teatro General San Martín y vicepresidente de SADAIC. Su trabajo musical quedó en el alma de su pueblo. Gracias César por tu amistad, por los momentos compartidos y los escenarios que nos vieron juntos. Guardé en mi memoria las experiencias compartidas y los saludos que me brindabas por las redes sociales, hasta poco antes de tu partida. Tu canción sigue viva en la memoria de la gente.

