Repuestas previsionales

Tania Catalán: Tengo 51 años de edad y soy madre de dos hijos, uno de ellos con discapacidad. Desde el 2009 trabajo como ordenanza en una escuela pública. Quisiera ver cómo me organizo pagando para poder jubilarme más adelante.

Buen día Tania. Aún le restan 9 años para alcanzar la edad jubilatoria y ya tiene 17 años de aportes. Al llegar a los 60 años, tendrá 26 años de servicios con aportes. Le debemos adicionar que por el Programa de Reconocimiento por Tareas de Cuidado le reconocerán tres (3) años adicionales por sus hijos. Por lo tanto, sólo le estaría faltando un año de aportes. Si opta por quedarse unos meses más trabajando estaría en condiciones de jubilarse antes de los 61 años de edad. Quédese tranquila.

Román Alcócer: ¿Se están otorgando los aumentos de jubilaciones? Yo no los percibo en mi haber. ¿De cuanto es ahora la jubilación? Soy de la mínima.

Buen día Román. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un aumento del 2,88% en marzo de 2026 sobre jubilaciones y pensiones. De esta forma el haber mínimo pasará de $359.254,35 a $369.600,88 como lo estableció la Resolución 38/2026 de ANSES. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $439.600,88. Sin embargo, lamentablemente, el congelamiento del bono en $70.000 desde hace dos (2) vuelve a reducir el impacto real del incremento en los haberes más bajos.

Romina Quispe: Quisiera saber si es cierto que van a comenzar a pagar el 100% de la asignación universal.

Buen día Romina. No es para todos los casos. La ANSES confirmó que desde marzo comenzará a reflejarse el pago del 100% de la AUH en las liquidaciones de niños de hasta 4 años inclusive. Tal como lo establece la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano y la Resolución 56/2026 de Anses, el pago del 100% de la AUH dependerá de que el Ministerio de Salud pueda verificar de manera directa el cumplimiento de los controles médicos y del calendario nacional de vacunación. Si dicha información figura en los sistemas sanitarios, Anses pagará el beneficio completo. En cambio, cuando no sea posible validar estos datos, el organismo seguirá reteniendo el 20% de la AUH hasta que el titular presente la Libreta.

Norma Pérez: Soy jubilada docente y quisiera saber sobre nuestro aumento en marzo

Buen día Norma: Este mes los jubilados y pensionadas docentes cobrarán con un incremento del 5,28% Este incremento de los haberes surge de la evolución de un índice que se conoce como RIPDOC (remuneración imponible promedio de los docentes) que se calcula con datos de las declaraciones juradas que procesa la AFIP. Se trata de un cociente entre la masa de remuneraciones sujetas a aportes de los docentes en actividad y el total de docentes. Es decir que en el cálculo no se toman los montos no remunerativos, además sólo se considera la información que corresponde a jurisdicciones provinciales transferidas al sistema nacional (aún hay provincias, como Córdoba o Buenos Aires, que conservan sus cajas provinciales). El próximo aumento será en el mes de junio.