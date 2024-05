"Casación tendría que haber absuelto a Chocobar"

La Cámara de Casación porteña anuló la condena contra el expolicía Luis Chocobar y, tras ordenar un nuevo juicio, el abogado Fernando Soto se mostró disconforme con el fallo.

"Realmente Casación tenía que absolverlo porque había pruebas suficientes para demostrar que había obrado correctamente. Ellos dicen que no les alcanzan las pruebas para condenarlo ni para absolverlo, y por este motivo piden que se realice un nuevo juicio", reclamó el letrado Soto.

Según el defensor, el artículo 1 del Código Penal señala que, en caso de duda, "el fallo debe estar hacia lo más favorable para el imputado. Si no tiene una certeza, una postura para condenarlo o absolverlo, tiene que fallar por duda y absolverlo".

En diálogo con Ari Paluch por la Rock&Pop manifestó: "No te pueden hacer el juicio de vuelta, que si sale mal, se lo van a hacer de vuelta también y así hasta que lo condenen, hasta que consideran que está bien. Además, fue en el 2017, la sentencia fue en el 2021, se tomó tres años en el tribunal", sostuvo indignado el abogado del policía.

"Las pruebas indican que los dos tiros, el que le dio en la pierna y el que le entró por el flanco, al costado del cuerpo, entraron de abajo hacia arriba, del piso hacia arriba. La bala rebotó en el piso, con tanta mala leche que le subió desde el flanco hasta el cuello. Estaba a corta distancia, a menos de 6 metros, le disparó al piso porque no quería herirlo", explicó Soto.

Ante este escenario, el defensor destacó que la imputación de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber por el que fue condenado ya no rige y hay que volver a empezar desde cero.

El periodista le consultó respecto a la definición "fin del zaffaronismo" y Soto expresó: "Al tribunal yo no lo veo influido por las cuestiones políticas. Todo puede ser. Pero los conozco y tienen fallos estrictísimos con los policías. Siempre endurecen la pena".

"Los tres jueces relatan hechos distintos. Es una cosa que nunca lo vi. Tengo cuarenta y pico de años, pero yo nunca vi algo tan desastroso", destacó el defensor de Chocobar.

El ahora expolicía al ser entrevistado por varios medios nacionales expresó su conformidad con el fallo dictado, aunque insistió en estar siempre a disposición de la Justicia. "Estoy bastante satisfecho, pero a disposición de la Justicia siempre... Vamos otra vez a juicio, lamentablemente es volver a pasar de nuevo ese dolor de cabeza que es estar ahí", dijo Chocobar.

"Solicité la baja voluntaria por lo que estaba atravesando, me sentí en un momento abandonado por la Justicia. La Policía de la Provincia es la peor paga de la Argentina y eso me llevó a dar un paso al costado, sobre todo cuando te cierran las puertas, no podés ascender y hay persecución", contó el expolicía.

Acerca del presente de Chocobar, el abogado contó: "Por las paradojas de la vida, el otro viernes le llegó la baja voluntaria, porque ya no podía seguir así. Frente al futuro decidió renunciar y ahora está estudiando abogacía, con excelentes calificaciones".