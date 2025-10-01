Tartagal tendrá su primer juicio por jurado: será por el crimen de un cobrador de bingos

El primer juicio por jurados de la ciudad de Tartagal tendrá como eje el asesinato de Adrián Pérez, un cobrador de bingos que fue hallado muerto en julio de 2024. Al debate llegan imputados tres hombres de 32, 39 y 56 años, acusados como coautores del delito de homicidio criminis causa.

El caso está en manos del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien en las últimas horas formalizó el requerimiento para que los tres sospechosos enfrenten al jurado popular.

El hallazgo de la camioneta

El crimen ocurrió el 2 de julio de 2024. Ese día se reportó la aparición de una camioneta incendiada en un camino alternativo que conduce al basural de General Mosconi. Dentro de la caja del vehículo, los investigadores encontraron un cuerpo calcinado que luego fue identificado como el de Pérez.

La investigación del caso

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, las tareas desplegadas por la Unidad de Investigación UGAP Tartagal —relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad y de comunicaciones— permitieron individualizar a los acusados.

La hipótesis sostiene que los hombres hirieron mortalmente a la víctima con un arma blanca y luego prendieron fuego el vehículo con el cuerpo dentro.

El resultado de la autopsia

El informe forense fue clave: estableció que Pérez murió por una lesión con arma blanca en uno de sus pulmones y que los efectos del fuego sobre el cuerpo se produjeron cuando ya se encontraba sin vida.

Quién era la víctima

Pérez residía en Cerrillos y trabajaba como cobrador de bingos, actividad que lo obligaba a viajar con frecuencia al norte provincial. El 30 de junio de 2024, su familia denunció que había perdido contacto con él, lo que derivó en una investigación por averiguación de paradero.

Días después, su cuerpo fue hallado dentro de la camioneta incendiada en Mosconi.

La hipótesis de la fiscalía

Para la fiscalía, los acusados, conociendo la actividad de la víctima y el manejo de importantes sumas de dinero, lo habrían asesinado para apoderarse de la recaudación y garantizar su impunidad.

Orán también tendrá su primer juicio por jurado

En el distrito judicial de Orán también se llevará adelante el primer debate con jurados populares, por un homicidio ocurrido en septiembre de 2024. La víctima fue hallada a la vera de la ruta provincial 5 con 27 puñaladas y otras lesiones.

La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo imputó a un hombre de 37 años como autor de homicidio calificado por alevosía. Tras la audiencia de control de acusación, el juez de Garantías Francisco Oyarzú ordenó la elevación de la causa a juicio.

Según lo previsto, este proceso será el primero en Orán bajo la modalidad de juicio por jurados, marcando así otro antecedente en la provincia.