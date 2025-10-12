Fiesta clandestina en Orán: infraccionaron a una mujer por organizar un evento sin autorización

Una fiesta que se desarrollaba sin autorización oficial fue interrumpida por la Policía durante la madrugada en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El operativo se llevó a cabo en un salón de eventos ubicado sobre calle Fray Luis Beltrán, en el populoso barrio OTC, cuando un patrullaje de rutina detectó la actividad irregular.

Efectivos del Distrito de Prevención 2, con apoyo de personal de la Comisaría 4 de barrio Aeroparque, ingresaron al lugar y comprobaron que se trataba de un evento bailable no autorizado, en el que se congregaban decenas de personas. Según informaron las fuentes policiales, la organizadora no contaba con la documentación habilitante exigida para la realización de este tipo de actividades nocturnas.

Como resultado del procedimiento, una mujer de 42 años fue infraccionada por violar lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Contravencional de la Provincia de Salta, que establece sanciones para quienes organicen espectáculos públicos sin autorización o sin las medidas de seguridad correspondientes.

El evento fue inmediatamente clausurado y se labraron las actas de infracción* pertinentes. Además, se notificó a la Fiscalía Penal 2, que tomó intervención en el caso para evaluar posibles responsabilidades adicionales.