Sotacuro aseguró que se perdieron 400 kilos de droga

Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, volvió a prestar declaración ante el fiscal Adrián Arribas, quien investiga el caso.

El hombre, señalado como quien estuvo junto a su sobrina Florencia en el Volkswagen Fox que se habría usado como apoyo durante el hecho, dijo que no sabía que iban a matar a Brenda, Morena y Lara, las tres mujeres que fueron torturadas hasta morir y luego enterradas en los fondos de una propiedad alquilada en la localidad de Florencio Varela, en Buenos Aires.

"Nunca entré a la casa donde mataron a las chicas, quiero que revisen todas las cámaras del día del crimen", aseguró el detenido peruano.

En su testimonio, sostuvo que fue "utilizado" por Alex Roger Idone Castillo y David Morales Huamani, alias "El Loco David", y que desconocía el verdadero objetivo del traslado de las mujeres.

Relató que el 19 de septiembre manejó un Volkswagen Fox blanco junto a su sobrina Florencia e Idone, creyendo que iban a una fiesta. Mientras tanto, David y "Pequeño J" se movilizaban en una Chevrolet Tracker blanca y un Chevrolet negro, declaró.

Sotacuro afirmó que recibió órdenes telefónicas del Loco David para mover la camioneta Tracker desde una cochera en Bajo Flores hasta un pasaje cercano. "Yo no entendía nada, pensaba que era una fiesta", señaló ante el fiscal Arribas. Horas más tarde, ya de madrugada, se reencontró con David, "Pequeño J" y un tercer joven "con la ropa manchada y sucia", aunque aseguró que en ese momento creyó que se habían peleado.

Días después, Idone le ordenó fugarse porque el Fox estaba a su nombre. En ese momento, según su relato, se fue a Once a comprar un pasaje y luego escapó a Bolivia con $ 600.000 que le habían pagado por el viaje. Fue detenido cuando regresaba por La Quiaca con la intención de entregarse.

Durante la audiencia, identificó en fotografías a David, "Pequeño J" y "El Bola", y contó que Idone y Florencia habían vivido en su casa durante seis meses, período en el que Idone usaba su celular con frecuencia.

También aseguró que Idone estaba vinculado al narcotráfico y que el triple crimen de Varela fue una represalia por el robo de "300 ó 400 kilos de droga". Además, realizó un croquis de los movimientos que hizo la noche de los asesinatos.

La fiscalía lo imputó por homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género, delitos que prevén una pena de prisión perpetua.