Intentó escapar, pero tenía pedido de captura y cayó en San Francisco Solano

Una llamada anónima al Sistema de Emergencias 911 movilizó a los efectivos del Departamento de Seguridad Urbana de la Capital, que acudieron al barrio San Francisco Solano tras recibir un reporte por disturbios en la vía pública.

Al llegar, los uniformados observaron a un grupo de personas alteradas y, en medio del procedimiento de control, intentaron identificar a uno de los involucrados. El sujeto, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido y aprehendido por el personal en el lugar.

Al verificar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que el individuo, de 30 años, registraba un pedido de captura vigente por una causa vinculada al tráfico de drogas.

La intervención quedó a cargo del Juzgado de Garantías N°6, que dispuso las actuaciones correspondientes para su traslado y puesta a disposición de la Justicia. En este caso, la rápida acción de los vecinos y la respuesta inmediata del 911 permitieron capturar a un prófugo de la Justicia que se movía libremente por la ciudad.

