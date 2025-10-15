¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salta

Inaugurarán el primer mural por el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal

Esta tarde a las 18.30 se brindará un homenaje a los bebés que partieron demasiado pronto. La obra, realizada por Acción Poética Salta, lleva el nombre de Benjamín Niz y será escenario de la tradicional Ola de Luz, en Pasaje Abreu 2298, entre Luis Burela, Leguizamón y Rivadavia.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 09:54
Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha dedicada a visibilizar el duelo y acompañar a las familias que atravesaron la pérdida de un hijo durante el embarazo o poco después del nacimiento.

En este marco, hoy se inaugurará en la ciudad de Salta el Primer Mural conmemorativo, una iniciativa que busca mantener viva la memoria de los bebés fallecidos y brindar un espacio simbólico de encuentro y contención.

La obra lleva el nombre de Benjamín Niz, pero su significado abarca a todos aquellos niños y niñas que “se fueron demasiado pronto”. Fue creada por el movimiento artístico Acción Poética Salta, que plasmó una frase cargada de emoción y esperanza, transformando el dolor en arte.

El acto se completará con la Ola de Luz, un gesto que une a familias de todo el mundo: a las 19, se encenderán velas en distintos países como forma de homenaje y amor eterno hacia los hijos e hijas que partieron.

La invitación es abierta a toda la comunidad y se llevará a cabo en Pasaje Abreu 2298, entre Luis Burela, Leguizamón y Rivadavia. Será una oportunidad para compartir, recordar y acompañar en una jornada donde la luz y el arte se funden en memoria y amor.

