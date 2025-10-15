EN VIVO. Un homenaje impregnado de orgullo salteño: el Senado reconoció la trayectoria del Dr. Ricardo Alonso

El Senado de la provincia rindió este mediodía un homenaje al Dr. Ricardo Alonso, geólogo, docente, investigador del CONICET y exsecretario de Minería y Energía, un salteño que transformó su curiosidad por las rocas en un legado científico que traspasó fronteras.

El autor de la iniciativa, Miguel Calabró, fue quien impulsó este reconocimiento al destacar la trayectoria ejemplar del Dr. Alonso: su entrega a la ciencia, su pasión por la docencia y su compromiso con el desarrollo de la provincia. “Con sus estudios y publicaciones, puso el nombre de Salta en los mapas del mundo”, subrayó.

El acto contó con la presencia de autoridades judiciales, representantes de la Universidad Nacional de Salta, de la Ucasal, la Cámara de Minería, empresarios y proveedores del sector, además de miembros de Caprosemitp, Capemisa, Segemar, amigos y familiares del homenajeado. Todos coincidieron en resaltar su calidez humana y su incansable trabajo por divulgar el conocimiento geológico.

El vicegobernador Antonio Marocco, presidente del Senado, lo sintetizó con palabras simples pero contundentes: “Bienvenido, porque podemos seguir aprovechando tus conocimientos, que no solo llegan como noticia, sino como desarrollo y crecimiento para nuestra gente”.

Durante la ceremonia, se proyectó un video que recorrió la larga y prolífica carrera del Dr. Alonso, narrada por colegas y amigos. Su labor abarcó desde el estudio de los depósitos de boratos y la evolución de los salares hasta los procesos geológicos de la Puna, investigaciones que lo llevaron a compartir su trabajo en Estados Unidos, Alemania, España y Turquía.

Entre aplausos y emociones, Marocco cerró su mensaje que quedó flotando en el aire: “Gracias por transformar piedras y minerales en conocimiento, por cultivar mentes jóvenes y por inspirar a nuevas generaciones de científicos”.

Una frase que, sin dudas, resume lo que el Dr. Ricardo Alonso significa para Salta, un verdadero embajador de la ciencia con corazón norteño.