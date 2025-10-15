¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

VIDEO. Una noche de miedo y emoción: socios del Club El Tribuno disfrutaron la avant premiere de “Teléfono Negro 2”

El cine del Alto Noa Shopping se llenó de emoción y pochoclos cuando los socios del Club El Tribuno disfrutaron en exclusiva del esperado estreno de la secuela de terror. Familias, amigos y fanáticos del género se reunieron para vivir una experiencia única en pantalla gigante.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 14:56
Desde temprano, la fila reflejaba la emoción de los espectadores que no querían perderse ni un segundo del regreso del temible personaje de Ethan Hawke. Con combos de pochoclos, selfies y sonrisas cómplices, los socios aprovecharon los beneficios del Club para vivir una noche cargada de suspenso y diversión.

El terror volvió al cine, y esta vez lo hizo con una gran noche de emociones compartidas. La avant premiere de “Teléfono Negro 2”, realizada el martes a las 19.30 en el cine del Alto Noa Shopping, reunió a familias, amigos y socios del Club El Tribuno, quienes pudieron disfrutar en exclusiva del esperado estreno.

Desde temprano, la fila serpenteaba por los pasillos del shopping. Pochoclos en mano, selfies, risas y miradas cómplices marcaban el clima de expectativa antes de ingresar a la sala.

“Vine con mi hijo porque a los dos nos encanta el terror. No vi la primera, pero igual me voy a asustar seguro”, contó entre risas Agustina, socia del Club El Tribuno y vecina de Tres Cerritos.

Una experiencia cinéfila única

El evento se vivió como una verdadera fiesta cinéfila. Muchos asistentes destacaron la oportunidad de vivir una experiencia distinta y cercana, gracias a los beneficios que ofrece el Club.

“Soy socio desde hace 25 años, y la verdad, la tarjeta me acompaña en todo: descuentos, beneficios, entradas, de todo un poco”, comentó Horacio, mientras retiraba su combo para la función. “Esta noche vengo a sorprenderme, me encanta el cine y me gusta que el Club piense en nosotros”.

Entre los asistentes también se encontraban Andrea y su hija Rocío, invitadas por CineFan, que no quisieron perderse el regreso del temible personaje de Ethan Hawke.

“Vimos la primera en casa y nos encantó. Ahora queríamos vivirla en el cine, con la adrenalina de la pantalla gigante”, contó Rocío, con una sonrisa y algo de nervios.

Suspenso, risas y sorpresa

Las luces del Alto Noa brillaban, las cámaras de los celulares captaban cada instante, y la energía del público se sentía en cada rincón. “Teléfono Negro 2” promete más suspenso, sustos inesperados y una historia atrapante que mantiene en vilo desde el primer minuto.

“Me gusta venir a estas funciones especiales. Siempre nos hacen sentir parte, y eso vale un montón”, dijo Iván, otro de los socios que se acercó con amigos. “Además, nunca se sabe qué va a pasar en una peli de terror… y eso es lo divertido”.

Beneficios del Club y sorpresas para los socios

Con los pochoclos en una mano y el celular en la otra, los espectadores ingresaron a la sala listos para vivir el miedo y la emoción a flor de piel. Afuera, el equipo del Club El Tribuno los recibía con sonrisas, regalos y sorteos especiales, haciendo que la experiencia fuera aún más completa.

Una noche para recordar

La noche cerró con aplausos y promesas de volver: porque cuando se trata de vivir experiencias únicas, los socios del Club El Tribuno siempre tienen un lugar en primera fila.

