VIDEO. Una noche de miedo y emoción: socios del Club El Tribuno disfrutaron la avant premiere de “Teléfono Negro 2”

Desde temprano, la fila reflejaba la emoción de los espectadores que no querían perderse ni un segundo del regreso del temible personaje de Ethan Hawke. Con combos de pochoclos, selfies y sonrisas cómplices, los socios aprovecharon los beneficios del Club para vivir una noche cargada de suspenso y diversión.

El terror volvió al cine, y esta vez lo hizo con una gran noche de emociones compartidas. La avant premiere de “Teléfono Negro 2”, realizada el martes a las 19.30 en el cine del Alto Noa Shopping, reunió a familias, amigos y socios del Club El Tribuno, quienes pudieron disfrutar en exclusiva del esperado estreno.

Desde temprano, la fila serpenteaba por los pasillos del shopping. Pochoclos en mano, selfies, risas y miradas cómplices marcaban el clima de expectativa antes de ingresar a la sala.

“Vine con mi hijo porque a los dos nos encanta el terror. No vi la primera, pero igual me voy a asustar seguro”, contó entre risas Agustina, socia del Club El Tribuno y vecina de Tres Cerritos.

Una experiencia cinéfila única

El evento se vivió como una verdadera fiesta cinéfila. Muchos asistentes destacaron la oportunidad de vivir una experiencia distinta y cercana, gracias a los beneficios que ofrece el Club.

“Soy socio desde hace 25 años, y la verdad, la tarjeta me acompaña en todo: descuentos, beneficios, entradas, de todo un poco”, comentó Horacio, mientras retiraba su combo para la función. “Esta noche vengo a sorprenderme, me encanta el cine y me gusta que el Club piense en nosotros”.

Entre los asistentes también se encontraban Andrea y su hija Rocío, invitadas por CineFan, que no quisieron perderse el regreso del temible personaje de Ethan Hawke.

“Vimos la primera en casa y nos encantó. Ahora queríamos vivirla en el cine, con la adrenalina de la pantalla gigante”, contó Rocío, con una sonrisa y algo de nervios.

Suspenso, risas y sorpresa

Las luces del Alto Noa brillaban, las cámaras de los celulares captaban cada instante, y la energía del público se sentía en cada rincón. “Teléfono Negro 2” promete más suspenso, sustos inesperados y una historia atrapante que mantiene en vilo desde el primer minuto.

“Me gusta venir a estas funciones especiales. Siempre nos hacen sentir parte, y eso vale un montón”, dijo Iván, otro de los socios que se acercó con amigos. “Además, nunca se sabe qué va a pasar en una peli de terror… y eso es lo divertido”.

Beneficios del Club y sorpresas para los socios

Con los pochoclos en una mano y el celular en la otra, los espectadores ingresaron a la sala listos para vivir el miedo y la emoción a flor de piel. Afuera, el equipo del Club El Tribuno los recibía con sonrisas, regalos y sorteos especiales, haciendo que la experiencia fuera aún más completa.

Una noche para recordar

La noche cerró con aplausos y promesas de volver: porque cuando se trata de vivir experiencias únicas, los socios del Club El Tribuno siempre tienen un lugar en primera fila.