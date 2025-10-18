PUBLICIDAD

16°
18 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Coloquio IDEA
Crimen de las turistas francesas
Rescate animal
maltrato animal
Tráfico ilegal de fauna
Rosario de Lerma
Sucedió en el Barrio Campo Chico
Federal A
Sucedió en el Barrio Campo Chico

De milagro no fue peor: una piedra destrozó el vidrio del colectivo y una estudiante terminó herida en Orán

Una menor fue alcanzada por los vidrios tras un violento ataque a un colectivo de la línea San José que circulaba por el barrio Campo Chico, en San Ramón de la Nueva Orán. El chofer siguió su recorrido mientras los pasajeros auxiliaban a la joven. Vecinos denuncian que estos ataques se repiten cada vez con más frecuencia.
Sabado, 18 de octubre de 2025 11:22
Los asientos del colectivo con los vidrios en sus asientos. Una estudiante resultó herida en Orán.
El viaje cotidiano de decenas de pasajeros se transformó en una escena de pánico el viernes por la tarde en Orán, cuando una unidad de la línea San José fue atacada a piedrazos mientras cumplía su recorrido habitual por el barrio Campo Chico.

El hecho ocurrió cerca de las 13.50 horas, cuando una piedra impactó con fuerza en uno de los vidrios laterales del colectivo, provocando que estallara en mil pedazos. Los fragmentos alcanzaron a una estudiante que viajaba sentada junto a la ventana, causándole heridas leves y una fuerte crisis nerviosa.

Según relataron testigos, el chofer continuó la marcha a pesar del estallido del vidrio y de los pedidos de los pasajeros para detener el vehículo. 

La víctima fue asistida minutos después por personal médico y, de acuerdo con los informes hablan de una herida leve en una de sus brazos. El episodio quedó registrado en un video grabado por los pasajeros, donde se observa el momento posterior al ataque, con la ventana destrozada y los pasajeros intentando ayudar a la joven.

Vecinos del barrio Campo Chico señalaron que los ataques con piedras se repiten desde hace meses y que suelen ocurrir en horas del mediodía y al atardecer. “Pasan los colectivos y les tiran piedras desde los baldíos o las esquinas. No hay seguridad, y los chicos viajan con miedo”, denunció una residente del lugar.

Desde la empresa San José, hasta el momento, no se difundió un comunicado oficial, aunque se supo que la unidad fue retirada de circulación para su reparación. En tanto, la Policía de Orán inició actuaciones para intentar identificar a los responsables del hecho.

