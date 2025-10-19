Una niña de 11 años falleció luego de un accidente en la ruta 34, en Metán Viejo

Una niña de 11 años de Metán falleció esta tarde en el hospital Del Carmen luego de sufrir un accidente en la ruta nacional 9/34, en Metán Viejo, a la altura de un cementerio parque privado.

La menor iba con su hermana de 17 años que manejaba una moto y circulaban de norte a sur cuando se produjo el choque que provocó la caída de ambas.

Luego del accidente las jovencitas fueron trasladadas al hospital Del Carmen, donde fueron asistidas.

“Estábamos tratando de pedir de manera urgente el helicóptero sanitario, pero lamentablemente mi nena falleció en el hospital por las graves lesiones que sufrió y su hermana también está muy golpeada, por eso estamos esperando a ver qué dicen los médicos”, dijo Sebastián Huerta, quien es el padre de la niña fallecida.

La Policía investiga ahora las causas del fatal siniestro que se produjo alrededor de las 14.30 de hoy y trata de determinar con certeza si la moto chocó con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola.