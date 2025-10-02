¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Narcotráfico
Inseguridad en Salta
Caída de árbol y destrozos
Narcotráfico en Argentina
Incendio y muerte
feria holística
falso incendio
Narcotráfico en Salta
Incendio y muerte

Literal: el pucho la mató, encendió un cigarrillo en terapia intensiva y murió

*Una mujer de 55 años internada en el Hospital Regional de Santiago del Estero murió luego de que su camilla se incendiara al encender un cigarrillo. El encendedor había sido entregado por su hermano, quien ingresó fuera del horario de visitas. Tres fiscales investigan el hecho
Jueves, 02 de octubre de 2025 09:01
Una mujer falleció luego de encender un cigarrillo dentro de un hospital en Santiago del Estero.
Un caso tan insólito como trágico ocurrió en el Hospital Regional de Santiago del Estero, donde una mujer internada en terapia intensiva perdió la vida tras provocar accidentalmente un incendio en su propia camilla.

La víctima fue identificada como María Juana, de 55 años, quien había sido hospitalizada luego de sufrir un grave accidente en el departamento de Quimilí. Debido a la magnitud de sus lesiones, permanecía bajo asistencia respiratoria.

Según la reconstrucción de los investigadores, un hermano de la paciente ingresó al sector de internación fuera del horario de visitas y le entregó un cigarrillo y un encendedor. Las cámaras de seguridad muestran cómo el hombre permaneció unos 15 minutos en el lugar antes de retirarse.

Minutos más tarde, el personal médico advirtió que la camilla comenzó a prenderse fuego. Las llamas alcanzaron rápidamente a la paciente, provocándole quemaduras graves en la cara y las vías respiratorias. Pese al inmediato auxilio de los médicos, la mujer falleció a raíz de las lesiones.

El episodio generó conmoción dentro del hospital y motivó la intervención judicial. La investigación quedó en manos de tres fiscales locales, quienes ya ordenaron la recolección de testimonios, la revisión de las cámaras de seguridad y distintas pericias técnicas para determinar con precisión cómo se desencadenó el siniestro y si hubo responsabilidades adicionales.


 

Temas de la nota

