Este domingo llega la Feria de la Comida Regional en Castañares

La Feria de la Comida Regional, organizada por la Fundación Sentimiento con el acompañamiento de la Municipalidad a través de la Agencia de Cultura Activa, llega este fin de semana a barrio Castañares para reunir a vecinos y turistas en torno a la gastronomía y la música popular.

Durante la jornada se podrán degustar empanadas, tamales, humitas, locro, picante de mondongo y postres regionales, además de la presencia del clásico asado criollo. Quienes deseen participar como feriantes aún pueden comunicarse al 3874037063.

Festival folclórico

El evento contará con un espectáculo artístico de primer nivel. Entre los invitados figuran los grupos Mañeros, Matías Villagra, Khiskas y Salta Folk, entre otros. También habrá un espacio abierto para que vecinos y aficionados al folclore puedan subir al escenario y cantar.

Mario Siares, presidente de la Fundación Sentimiento, expresó que “estamos lanzando la XXII edición de la Feria de la Comida Regional, que se realizará este domingo en barrio Castañares. Esperamos a toda la familia para compartir un festival folclórico de excelencia. Como incentivo, premiaremos al mejor tamal de la jornada”.

Por su parte, Marcela Medrano, subsecretaria de la Agencia de Cultura Activa, destacó: “Esta feria es un espacio abierto para vecinos, turistas y todos aquellos que quieran acercarse a compartir una jornada única. Será un día para disfrutar de nuestra música y de riquísimas comidas”.

Encuentro comunitario

Los artistas participantes también remarcaron el espíritu del evento: “Estamos muy felices de presentarnos en la zona de Castañares y compartir nuestra música en este evento maravilloso. Una de las cosas más bonitas que tenemos los salteños es poder juntarnos, compartir una empanada y disfrutar del folclore”.

La feria se extenderá desde las 11 hasta las 17 horas en avenida Houssay de Castañares, con entrada libre y gratuita.