Una quema de basura alertó a los vecinos de San Martín y Santa Fe y desplegó a los bomberos

Pasadas las 7.10 de la mañana, los vecinos de la zona de San Martín y Santa Fe amanecieron tapados de humo. La columna de origen, de lo que parecía ser un incendio de grandes proporcioenes, se levantaba en la zona de Santa Fe, entre la avenida San Martín y Urquiza.

Ante el temor de un nuevo incendio en la zona centro, los vecinos se comunicaron al 9-1-1, para alertar sobre el posible foco igneo estructural, lo que en forma urgente movilizó a dos grupos de bomberos.

Desde prensa de Policía de Salta confirmaron esta mañana, que a las 8 de la mañana, los dos equipos de bomberos de la zona centro que se hicieron presentes en el lugar no detectaron ningún incendio, Se registró la cuadra y resultó ser una quema de basura de grandes proporciones, lo que había generado el temor de los vecinos.

Recordemos que esa zona es una espacio muy poblado, con edificios de departamentos, comercios y además consultorios y una clínica, por lo que el temor al un incendio, tiene su justificactivo, más si se tiene en la memoria todavía el siniestro que destruyó el Mercado San Miguel.

Tanto los vecinos como desde la Policía, confirmaron que la columna de humo que cubría la zona provenía de un galpón, donde un vecino desconsiderado había resuelto realizar una gran quema de basura.