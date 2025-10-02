Femicidio en Orán: etapa final en el juicio por la muerte de Nahir Viazzi Klimasauskas

El proceso judicial por el crimen de Nahir Viazzi Klimasauskas, ocurrido en febrero de 2023 en la ciudad de Orán, se acerca a su instancia final. El Tribunal de la Sala I de Juicio, integrado por los jueces Norma Roxana Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes a las 13 horas, cuando se prevé la declaración de los últimos testigos y la posterior fijación de la audiencia de alegatos.

Un crimen con perspectiva de género

García Viarengo enfrenta cargos por homicidio agravado, al haberse cometido en un contexto de relación de pareja y mediante violencia de género. La acusación sostiene que el hecho ocurrió la mañana del 19 de febrero de 2023, cuando Nahir fue hallada sin vida en el patio interno de un edificio céntrico de Orán, tras caer desde un cuarto piso en circunstancias en las que se encontraba junto al acusado.

Declaraciones técnicas

En la jornada del miércoles declaró, de manera remota, una especialista en genética propuesta por la defensa, quien detalló el análisis de muestras biológicas tomadas a la víctima y al imputado, así como los resultados de los perfiles genéticos obtenidos. La perito explicó el procedimiento seguido junto al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y respondió consultas técnicas sobre los perfiles identificados y aquellos que no pudieron individualizarse.

No obstante, la fiscal Claudia Carreras aclaró que los resultados de la pericia genética no constituyen un punto de controversia en el debate.

Próximos pasos

Con las testimoniales a punto de concluir, el proceso judicial entrará en su fase decisiva. Una vez fijada la fecha de los alegatos, las partes expondrán sus conclusiones ante el tribunal, que luego deberá dictar sentencia sobre la responsabilidad penal del acusado.