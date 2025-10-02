CCU Argentina reunió a emprendedores salteños en una nueva masterclass gratuita

CCU Argentina, compañía multicategoría de bebidas que produce marcas como Salta, Schneider, Imperial y Cerveza Norte en Salta, llevó adelante una nueva edición de su programa Academia CCU con una masterclass presencial en el Mercado Artesanal de Salta. El encuentro, dictado por la especialista en finanzas Julieta Bonfill, brindó herramientas prácticas para la gestión de negocios y convocó a más de 70 emprendedores, comerciantes y pymes locales.

Durante la jornada se abordaron temas centrales como el impacto del contexto económico, la fijación de precios y márgenes, el acceso al financiamiento y la optimización de la administración financiera. Los participantes destacaron el carácter práctico de los contenidos y la posibilidad de intercambiar experiencias entre distintos actores del ecosistema emprendedor.

Se trató de la segunda masterclass del año, luego de la edición realizada en mayo con la participación de Denise Borgognone, especialista en marketing digital. A través de estas instancias, CCU busca acercar conocimientos y herramientas de fácil y rápida aplicación, que permitan a los emprendedores potenciar sus negocios y consolidar sus proyectos.

Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina, señaló: "Academia CCU es un espacio que nos permite acercar conocimiento, generar redes y acompañar el crecimiento de los emprendedores en cada región. Creemos que el desarrollo local se potencia cuando las empresas, los gobiernos y los emprendedores trabajan juntos. Lo que vivimos hoy en Salta es una muestra de ese compromiso compartido."

El secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, expresó: "Esta articulación entre el sector público y privado nos permite acompañar a los emprendedores en un mundo donde la tecnología abre enormes oportunidades”

“El tema de las finanzas es clave para los argentinos. Lo que es complejo en la economía familiar se vuelve aún más desafiante en un emprendimiento que empieza a crecer. Democratizar el acceso a estas herramientas es fundamental”, destacó.

“Agradecemos a CCU por estar en Salta y acompañar este proceso. Los emprendedores son el motor de la economía salteña y la mayoría del empleo lo generan las pymes. Fortalecerlas es hacer crecer la provincia”, concluyó Güemes

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Secretaría de Modernización de la Provincia de Salta y forma parte del calendario nacional de Academia CCU, que durante octubre también llegará a Luján (Buenos Aires) y Santa Fe.

Academia CCU

El programa nació como una plataforma gratuita con más de 20 cursos online sobre administración, ventas, marketing digital y finanzas. Actualmente, se extiende a través de clases presenciales en distintas ciudades del país en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos.

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multicategoría de bebidas. En Argentina, es la segunda más grande del mercado cervecero, líder en sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos. Su portafolio incluye marcas como Schneider, Heineken, Imperial, Salta, Norte, Real, La Victoria, 1888, La Celia, Graffigna, entre otras.



La compañía emplea a más de 1.900 personas de manera directa, posee 5 plantas industriales y 6 centros de distribución, y trabaja con una red de más de 170 distribuidores. En 2023 selló una alianza estratégica con Danone para crear Aguas de Origen (ADO), con el objetivo de consolidar el liderazgo en aguas puras y saborizadas en Argentina.