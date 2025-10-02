¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Hallan a un hombre sin vida en el canal de avenida Yrigoyen

Fue durante la madrugada de hoy, cerca de las 4 de la mañana. Se trataría de un joven que frecuentaba la zona y que se encontraba en situación de calle. Las primeras informaciones indican que habría decidido quitarse la vida.
Jueves, 02 de octubre de 2025 09:26
Hallan a una persona sin vida en el canal de Avenida Yrigoyen. La lamentable noticia se conoció luego de un llamado al Sistema de Emergencias 911, cerca de las 4 de la mañana. Tras el alerta, efectivos policiales se dirigieron hacia el lugar y constataron la presencia de un hombre sin vida.

Al parecer, sería una persona en situación de calle que solía transitar y dormir en horas de la noche por esa zona. Por el momento, no se brindó mayor información, aunque todo indicaría que el hombre, de unos 28 años, habría decidido quitarse la vida.

 

