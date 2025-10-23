PUBLICIDAD

Grooming en Salta

Denuncian a un hombre en Molinos por manipular a un menor por redes sociales

Un operativo de la División Trata de Personas terminó con el secuestro de celulares y dispositivos electrónicos en una vivienda de Molinos. El caso se inició tras la denuncia de un familiar del menor y está bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.
Jueves, 23 de octubre de 2025 06:46
Los celulares secuestrados por la Policía de Salta.
La tranquilidad habitual de Molinos, en los Valles Calchaquíes, se vio alterada en las últimas horas por un operativo policial que terminó con la detención de un hombre investigado por grooming, acusado de acosar a un menor a través de redes sociales.

La investigación se inició luego de la denuncia presentada por un familiar del damnificado, quien advirtió conductas sospechosas en las conversaciones virtuales que mantenía el joven con un adulto. Ante el alerta, la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta activó un trabajo conjunto con la División Trata de Personas, especializada en este tipo de delitos.

Tras reunir elementos de prueba, los efectivos allanaron una vivienda en la localidad vallista y secuestraron un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos que podrían contener información clave. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y del Juzgado de Garantías N°6, que supervisan el avance de la causa.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el sospechoso habría mantenido contacto con el menor durante varios meses, utilizando perfiles falsos y mensajes con contenido inapropiado. Los especialistas en análisis digital trabajan ahora en la pericia de los dispositivos incautados, en busca de nuevas evidencias o posibles víctimas.

El grooming, delito tipificado en el artículo 131 del Código Penal, castiga con penas de hasta cuatro años de prisión a quienes se comuniquen con menores de edad con fines sexuales. Desde el área de Ciberseguridad recordaron que los padres y tutores deben vigilar el uso de redes sociales, videojuegos y chats, ya que muchas veces el acosador se oculta tras perfiles aparentemente inocentes.

“La denuncia temprana es clave”, advirtieron los investigadores, quienes destacaron que cada captura de pantalla o conversación puede ser una prueba determinante.

El detenido será imputado formalmente por el delito de grooming en las próximas horas, mientras los peritajes avanzan sobre el material electrónico secuestrado.

 

