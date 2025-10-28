Ponen el foco en el "Señor Jota" por el triple crimen de Florencio Varela

El fiscal Adrián Arribas ordenó la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como Señor Jota, quien fue apuntando en la causa como el autor intelectual del triple crimen narco desde la cárcel. De este modo, ya son 11 los arrestados en la causa, ya que también se sumó a la lista Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que en las últimas horas se ordenó la inmediata detención de Zabaleta Cubas por los asesinatos y el juez Fernando Pinos Guevara dio lugar al pedido.

El hombre ya estaba preso en la Alcaldía Cavia, en Palermo, en una causa por narcotráfico e iba a ser extraditado a Perú, pero ahora, ante su implicancia en el caso de los crímenes de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, se informó que su derivación está en pausa.

Señor Jota ya fue imputado en dicho caso por los delitos de "privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa". Se espera que este martes sea indagado por el fiscal.

Zabaleta Cubas fue señalado luego de que una mujer, que está privada de su libertad por delitos de narcotráfico, haya brindado la testimonial bajo identidad reservada.