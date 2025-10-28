El abogado Miguel Angel Pierri dijo que fue consultado para intervenir en el caso Cordeyro



El abogado Miguel Ángel Pierri arribó a Salta por motivos profesionales, aunque su presencia despertó interés por otra causa de alto perfil que mantiene en vilo a la provincia. “En verdad vengo por una causa profesional, vinculada a una empresa muy importante de educación”, explicó al ser abordado por un móvil de Radio Salta.

Durante la entrevista, el letrado reconoció que además fue consultado en dos ocasiones por allegados del comisario Vicente Cordeyro, hallado sin vida en el cerro Elefante. “Me consultaron por otra causa que a ustedes los tiene inquietos, pero no he resuelto todavía qué es lo que voy a hacer. Dos veces. La primera vez que estuve hace un mes y la segunda hace quince días”, señaló Pierri.

Aunque aclaró que las charlas aún no están cerradas, el abogado no descartó que en las próximas horas pueda definirse su participación: “De acá a mañana puedo cambiar las cosas. Veremos qué pasa hoy”, expresó.

Pierri también confirmó que litigará en Salta en una causa vinculada a un establecimiento educativo, mientras evalúa si asumirá o no la representación legal de la familia Cordeyro.

El abogado es conocido por su participación en causas de gran repercusión nacional, como la defensa de Jorge Mangeri en el crimen de Ángeles Rawson, su paso por el caso Grassi, su intervención en el caso Loan Peña como abogado del comisario Maciel, y su representación de Morena Rial, entre otros.

