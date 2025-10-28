Murió una motociclista tras chocar con una camioneta estacionada en Aniceto Latorre

Una mujer perdió la vida luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en la ciudad de Salta, sobre calle Aniceto Latorre al 1600. El hecho ocurrió hoy poco después del mediodía, cuando la conductora, que se desplazaba en sentido oeste a este a bordo de una motocicleta de 110 cc nueva, impactó contra la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux que se encontraba correctamente estacionada.

Vecinos de la zona escucharon el fuerte golpe y salieron a auxiliar a la víctima. Inmediatamente llamaron al sistema de emergencias, y personal médico llegó al lugar para trasladarla de urgencia al hospital, donde lamentablemente falleció poco después a causa de las lesiones sufridas.

Según indicaron testigos, la mujer no llevaba puesto el casco protector al momento del choque. En el lugar trabajó personal de Criminalística de la Policía de Salta, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro vial.

La motocicleta al parecer era nueva. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Penal de turno.

