Robó y abandonó una moto en Genereal Güemes

Una motocicleta robada en un barrio de General Güemes fue recuperada por la policía cuando el ladrón la escondió en una finca cercana a la ciudad, en medio de los matorrales, tras huir con el vehículo.

El hecho ocurrió en el loteo La Martina y fue denunciado por el propietario de la motocicleta.

La recuperación del bien fue un procedimiento de efectivos del Distrito de Prevención 7. Tras la denuncia lograron seguir la ruta del ladrón y hallaron el rodado en finca Ortega.

Los efectivos del Distrito de Prevención 7 finalmente recuperaron la moto aunque no dieron con el sujeto que la levantó, aunque hay un sospechoso y su captura no estaría lejos dijo una fuente.

El rodado fue restituido a su legítimo propietario en pocas horas por la fiscalía actuante. Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.