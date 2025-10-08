“Les robaron 30 kilos de cocaína”: las estremecedoras declraciones de Celeste González Guerrero por el triple crimen de Florencio Varela

Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que dos de las víctimas “le robaron 30 kilos de cocaína” a Lázaro Víctor Sotacuro y señaló Miguel Ángel Villanueva “mató” a una de ellas con un “destornillador” y “le aplastó la cara con un fierro”.

Conforme al escrito de 17 páginas, la acusada indicó que el hombre de nacionalidad boliviana estaba “por encima” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en una red de venta de drogas.

Florencio Varela / Buenos Aires, 8 de octubre de 2025 — En una renuncia al silencio que rodeaba su caso, Celeste Magalí González Guerrero (28), una de las principales imputadas en el brutal triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, amplió hoy su declaración indagatoria ante el fiscal Adrián Arribas y aportó detalles claves sobre el móvil del crimen: el robo de un cargamento de 30 kilos de cocaína a un narcotraficante apodado “el Duro”. Clarín+4Radio 3 Cadena Patagonia+4LA NACION+4

Según su versión, el asesinato fue una venganza narco: “Les robaron 30 kilos de cocaína al Duro”, declaró González Guerrero, quien marcó al capo Víctor “Duro” Sotacuro como la víctima del robo originario. infobae+3Radio 3 Cadena Patagonia+3LA NACION+3

Ella sostuvo que un hombre identificado como “Julio” recibió 1.000.000 de dólares por la ejecución del hecho, aunque dijo no saber quién fue el que pagó esa suma. LA NACION+3LA NACION+3radiocanal.com.ar+3

También aseguró que su pareja, Miguel Villanueva, participó en el homicidio “gratis”, es decir sin cobrar honorarios, mientras que otros actores del crimen sí habrían sido recompensados por sus acciones. LA NACION+4infobae+4Radio 3 Cadena Patagonia+4

En su reconstrucción de los hechos, relató que después de una jornada de venta de droga, ella regresó a la casa y encontró a Matías Ozorio junto a otros dos hombres cavando un pozo —presuntamente donde serían enterrados los cuerpos—. LA NACION+3Radio 3 Cadena Patagonia+3Clarín+3

Dijo que las jóvenes llegaron en una Chevrolet Tracker blanca, descendieron “sonrientes, como engañadas que venían a una fiesta” y posteriormente fueron torturadas y asesinadas. LA NACION+4Radio 3 Cadena Patagonia+4infobae+4

González Guerrero aseguró además que la camioneta fue incendiada para ocultar rastros, y que ella colaboró comprando elementos de limpieza y combustible para borrar evidencias. LA NACION+3infobae+3Radio 3 Cadena Patagonia+3

También mencionó que en la escena había personas usando guantes de látex, para evitar dejar huellas. Clarín+1

Su declaración duró cerca de tres horas, y al salir su abogado, Daniel Giaquinta, aseguró que “Celeste no forma parte de la colectividad de la 1-11-14”, en alusión a barrios o estructuras sociales que podrían relacionarse con el delito. LA NACION+1

¿Quiénes eran las víctimas y cuándo ocurrió el hecho?

El triple femicidio fue descubierto en septiembre de 2025 en la localidad de Villa Vatteone, en el partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Yahoo Noticias+5Wikipedia+5LA NACION+5

Las víctimas son:

Brenda Loreley del Castillo , de 20 años Wikipedia+2LA NACION+2

Morena Verdi (o Verri) , también de 20 años Wikipedia+2LA NACION+2

Lara Morena Gutiérrez, de 15 años Clarín+3Wikipedia+3LA NACION+3

Las jóvenes desaparecieron el 19 de septiembre tras abordar un vehículo en La Tablada, partido de La Matanza, engañadas aparentemente con el ofrecimiento de asistir a una fiesta. Wikipedia+4Wikipedia+4LA NACION+4

Cinco días después, los cuerpos fueron hallados enterrados en un pozo en el fondo de una casa en Florencio Varela, con signos de torturas, mutilaciones y violencia extrema. infobae+5Wikipedia+5LA NACION+5

Las autopsias revelaron castigos brutales: Lara sufrió amputaciones en sus dedos y la oreja, además de un corte en el cuello; Brenda recibió múltiples heridas punzocortantes, golpes en la cabeza y evisceración post mortem; Morena fue golpeada severamente en la cara y sufrió fractura cervical, entre otros ataques. Wikipedia+2LA NACION+2

Detenidos, prófugos y puntos clave de la investigación

Hasta el momento, se han realizado múltiples allanamientos (20 en curso) y hay varios detenidos e imputados. radiocanal.com.ar+3LA NACION+3LA NACION+3

Entre los arrestados figuran:

Celeste Magalí González Guerrero — imputada por su rol en la causa y ahora ampliando su declaración con detalles del móvil narco. radiocanal.com.ar+4LA NACION+4LA NACION+4

Miguel Villanueva Silva — su pareja, mencionado como participante en el homicidio. radiocanal.com.ar+3infobae+3Clarín+3

Daniela Iara Ibarra — otra de las personas aprehendidas vinculadas al hecho. El País+2Wikipedia+2

Maximiliano Andrés Parra — detenido mientras intentaba limpiar la escena del crimen, según versiones policiales. Wikipedia+1

Además, se investiga la participación de Matías Ozorio, mencionado por González Guerrero como colaborador en tareas logísticas y de enterramiento. Radio 3 Cadena Patagonia+2LA NACION+2

También están prófugos al menos tres acusados con mandatos de captura activa. LA NACION+2LA NACION+2

Uno de los objetivos bajo investigación es “Pequeño J” (Tony Janzen Valverde Victoriano), señalado como presunto autor intelectual con conexiones con organizaciones narco peruanas. Wikipedia+5Wikipedia+5LA NACION+5

En paralelo, se están analizando conexiones con redes de tráfico de droga, rutas de lavado y vínculos internacionales, dada la hipótesis de que la banda actuaba con soporte externo y logística criminalizada. Clarín+3Wikipedia+3LA NACION+3

Enfoque central: los 30 kilos de cocaína

Lo más disruptivo de la ampliación de indagatoria de González Guerrero es que convierte al robo de 30 kilos de cocaína en el eje del crimen. Hasta ahora se especulaba con que las víctimas podían estar involucradas en algún conflicto narco, pero su testimonio, si es creído, aporta un motor claro para la venganza: el cargamento sustraído al capo “Duro”. infobae+3Radio 3 Cadena Patagonia+3LA NACION+3

Este relato conecta directamente al triple femicidio con la lógica del narcotráfico: ajuste de cuentas, miedo, escalamiento de violencia. Genera nuevas aristas investigativas: quiénes vigilaban el cargamento, cómo fue sustraído, quién ordenó la venganza, y si hubo complicidad dentro de fuerzas del Estado o estructuras locales.

Si se confirma, la hipótesis no solo implica a González Guerrero y sus coimputados, sino que eleva el caso a una disputa criminal más amplia, con redes que trascienden localidades y jurisdicciones.

Si querés, puedo armar una versión para un titular de diario o web, o incluso generar un video corto con los puntos más importantes. ¿Lo preparo?