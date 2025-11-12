PUBLICIDAD

Reforma de la Constitución
Senado provincial
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
hablemos de lo que viene - desarrollos urbanos
Gobierno nacional
operadora de Puesto Guardián
Cámara de Diputados de Salta
Policiales

LC "gambeteó" a su custodio y se fugó

El preso fue detenido cuando circulaba en moto por Pichanal.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 01:32
Prófugo, de nuevo a la tumba.
Un ladrón de Orán logró escapar de su custodio en un consultorio médico al que había sido trasladado esposado junto a un guardiacárcel, y se dio a la fuga apenas terminó la revisión.

El detenido aprovechó un momento de distracción de su vigilante, salió a la calle y huyó hacia el sur en busca de refugio, aunque finalmente fue recapturado en la localidad de Pichanal.

El sujeto, identificado como L.C., había sido trasladado desde Pichanal hasta los Tribunales de Orán para un control médico. La fuga ocurrió cerca del mediodía del lunes, luego de que le retiraran las esposas a pedido del personal del consultorio.

El sargento encargado de la custodia permaneció afuera durante la atención médica y, minutos después, al preguntar por el detenido, le informaron que "ya se había retirado". De inmediato se montó un operativo de búsqueda.

A las 12.50, L.C. fue visto circulando en moto por la ruta nacional 50, cerca de la estación Refinor de Pichanal. Intentó escapar hacia un descampado, abandonó el rodado y corrió, pero fue reducido a pocos metros por efectivos policiales.

El detenido fue trasladado nuevamente a la dependencia policial.

 

