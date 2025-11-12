La fuerte declaración de Marcela Acuña en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Marcela Acuña, una de las principales acusadas en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, declaró y manifestó que le duele "mucho esto" y contó que le gustaba que Cecilia sea la pareja de su hijo César, la pelea que tuvo con el joven sobre el casamiento y qué hizo aquel 2 de junio de 2023. Además, confirmó que ya no está más en pareja con Emerenciano.

"Cecilia era una chica más de todas las que tenía César. Ella me gustaba porque era más grande y tenía el imaginario de que él iba a poder generar una relación más estable", señaló.

"¿Como voy a odiar a una persona que apenas conocía?. Era una relación distante entre nosotras, pero nunca tuvimos ni una pelea", sumó.

Acerca del matrimonio, contó cómo se enteró: “Fue por redes sociales que supe que se casaban y ahí sí tuve un intercambio de opiniones con César porque le dije que si lo hacía tenía que irse de la casa”.

Allí expuso que en la charla el joven acusado le dijo que no se quería divorciar, pero que si así volvía a vivir a la casa lo iba hacer: “Yo pagué el divorcio”.

"Jamás dañaría a una persona, a un ser humano. Han destrozado a mi familia. Hemos quedado señalados. Pero la sociedad ya cree que destripé a alguien. La justicia no tuvo en cuenta a la familia de Cecilia. Tenían una semana para descubrir la verdad. Pero no. Quisieron un cargo político. Hubo un proceso penal mediático", refutó.

En este escenario comentó que en 2023 junto con Emerenciano fueron a una interna en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): “Eso nos llevaba todo el día, andábamos por todos lados y fue en esa época donde perdí un poco la relación con César. Con Cecilia hablaba y ella me decía que estaba todo bien”.

Antes de comenzar a responder preguntas, pidió perdón: “Soy culpable de no haberme dado cuenta del estado de salud de mi hijo y no haber pensado en el daño que le generé a mucha gente. Le pido perdón a todos, sobre todo a Emerenciano. Silencié algo que no sé qué es lo que mierda ocurrió”.

Al momento de las preguntas, Acuña recorrió todo lo que hizo aquel 2 de junio de 2023, día en el que confirmó que los rasguños de su hijo César Sena en el cuello fueron por una pelea que tuvo con la víctima.

"El 2 de junio de 2023 al mediodía César se acercó a la obra y le pregunté por qué no vino temprano. Lo vi extraño y lo raro es que hacía calor y tenía una cuellera. Cuando lo abrazo veo que tenía rasguños y me comentó que tuvo una pelea con Cecilia", explicó.

A su vez, contó lo que vio en la tarde de esa jornada en su vivienda: "En la casa hay una puerta que nunca se abre y ese día estaba semiabierta, algo que me pareció extraño porque nadie entraba. Miro, veo que estaba todo oscuro, entro a la primera habitación donde teníamos todas las cosas del merendero, voy al otro cuarto, observo por arriba porque tenía miedo de que haya alguien, y cuando voy a la última habitación vi un bulto, pero no era un cuerpo. Salí espantada".

“Le mandé un mensaje a Gustavo Obregón y le digo que se vaya a fijar. Le pedí que no le dijera nada a Emerenciano. Le volví a mentir para cubrirme. Esperaba que Gustavo me contestara, para que me dijera qué carajo era”, señaló.

“Solo me mandó un sticker, no recibí otra respuesta, por eso le dije a Fabiana que vaya y que vea qué había pasado. Le comenté que creía que algo grave había pasado en mi casa”, sumó.

Sobre el motivo por el que decidió no contarle nada a Emerenciano dijo que, al conocerlo, "iba a llamar a la policía".

Acuña también expuso que pidió la libertad de su ex pareja: "Que lo suelten a Emerenciano, que es una mochila que tengo acá. Lo que me pase a mí no me importa. ¿Qué móvil podía tener yo con una chica que ni conocía? Era la que le daba amor al hijo que quiero. Que me digan un solo motivo por el que planifiqué. Uno solo".

"Cuando lo vi tras un año, le dije que me perdonara. Y él me respondió 'que entre compañeros no se pide perdón, se dice la verdad'. Esa fue la única vez que toqué el tema", indicó.

En otro tramo de la declaración negó que haya ordenado que trasladen el cuerpo de Cecilia a la chanchería y lo quemen, aunque sí confirmó que dijo que “me saquen el problema de encima” y que cambió su celular.

“Mentí porque tenía miedo por César”, añadió.

“Le dije a Fabiana que me pase el contacto de Jorge Capitanich, ex gobernador, para que hable con su gente para que frene el show, no el allanamiento", contó y destacó que, según recuerda, le pidió a la acusada de encubrimiento que “cambie su declaración”.

"Gloria Romero (mamá de Cecilia) parió como yo, somos mujeres y le pido perdón a ella y a todas las compañeras que militan en Ni Una Menos. Duele. Cuando uno miente y encubre genera más dolor. A partir de ahora, sea cual sea el resultado, voy a estar más tranquila", concluyó.