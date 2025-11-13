VIDEO. Aduana desbarató una ruta narco: 16 kilos de cocaína en camiones venían de Bolivia

La Dirección General de Aduanas desarticuló una maniobra de contrabando que se repetía en distintos camiones de carga provenientes de Bolivia. En tres procedimientos realizados en Salta y Santiago del Estero, agentes especializados secuestraron 16,8 kilos de cocaína valuados en unos USD 120 mil, todos ocultos con el mismo método: crickets hidráulicos modificados.

El primer hallazgo ocurrió en el Paso Internacional Salvador Mazza - Yacuiba, cuando un camión procedente de Bolivia fue sometido al control no intrusivo del escáner. El equipo detectó imágenes anómalas en la caja de herramientas ubicada en la cabina del conductor, un ciudadano boliviano. Un segundo escaneo reveló que los crickets hidráulicos carecían de sus mecanismos internos, por lo que el personal decidió abrirlos en presencia de testigos. En su interior encontraron 5,98 kilos de pasta base, confirmada mediante narcotest.

El segundo procedimiento se registró en el mismo paso fronterizo, con características casi idénticas. El vehículo, también boliviano y sin carga declarada, tenía como destino el Área Metropolitana de Buenos Aires. El escáner volvió a mostrar anomalías en la estructura del tractor y en dos crickets hidráulicos. La inspección manual permitió detectar 5,03 kilos de cocaína ocultos del mismo modo que en el caso anterior.

El tercer operativo tuvo lugar en Santiago del Estero, luego de que la Aduana emitiera una alerta sobre un camión retenido por Gendarmería Nacional. La advertencia se basaba en coincidencias con los casos detectados en Salvador Mazza. Al revisar el vehículo, los agentes hallaron 5,8 kilos adicionales de cocaína, nuevamente escondidos en crickets hidráulicos sin mecanismos internos.

En total, los tres procedimientos permitieron incautar 16,8 kilos de droga. Intervinieron la Unidad Fiscal de Tartagal, a cargo de la Dra. Lucía Romina Orsetti, y el Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero, encabezado por el Dr. Sebastián Argibay. Los conductores de los tres camiones —todos ciudadanos bolivianos— quedaron detenidos. Según el artículo 866 del Código Aduanero, podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.