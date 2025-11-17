Doble homicidio en Coronel Moldes: piden prisión perpetua para los imputados

La Fiscalía Penal solicitó este martes la prisión perpetua para los dos jóvenes acusados del doble homicidio de Roberto y Néstor Suárez, ocurrido el 16 de febrero de 2024 en una finca de Coronel Moldes. El pedido fue formulado durante los alegatos del fiscal Gabriel González, en el marco del juicio que preside el juez Eduardo Raúl Sángari.

Según expuso el representante del Ministerio Público, la muerte de los hermanos Suárez fue planificada de antemano por los dos imputados con el objetivo de apoderarse de dinero y objetos de valor. Para la acusación, ambos actuaron de manera coordinada: redujeron y agredieron a las víctimas, huyeron juntos y luego se repartieron el botín, sin que existieran divergencias en el plan.

El fiscal mantuvo la calificación original de la acusación y solicitó la pena máxima para ambos. Para el acusado de 27 años, pidió condena por homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real. Para el coimputado de 24 años, requirió condena por dos hechos de homicidio calificado, criminis causa y alevosía, también en concurso real.

En el caso del acusado de mayor edad, que posee una condena previa de dos años de prisión condicional por violencia de género, González solicitó la revocación de ese beneficio y la unificación con la pena de prisión perpetua.

Además, el Ministerio Público pidió que ambos imputados sean incorporados al Registro de Datos Genéticos. Tras la presentación de la fiscalía, el tribunal dispuso un cuarto intermedio. Las defensas de los dos acusados alegarán a partir del mediodía.