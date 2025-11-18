Lo pararon en una esquina de Orán y descubrieron que era buscado en Jujuy

El movimiento habitual de la siesta en calle San Juan y Las Paltas se vio alterado cuando un patrullaje preventivo terminó revelando algo inesperado: uno de los transeúntes controlados por la Policía era un joven con un pedido de captura activo emitido en Jujuy.

Los efectivos de la Comisaría 3 realizaban verificaciones de identidad en la zona cuando, al chequear los datos del hombre de 23 años, el sistema arrojó la alerta judicial. La situación cambió de inmediato y se procedió a su demora, siguiendo el protocolo establecido para estos casos.

Tras su identificación, el joven fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición del magistrado interviniente, quien deberá coordinar ahora los pasos con la Justicia jujeña.

La intervención fue parte de los recorridos preventivos habituales que se despliegan en distintos barrios de Orán y que, en este caso, permitieron detectar a una persona buscada en otra provincia.

