Dos detenidos por guías forestales truchas en un operativo sobre la ruta 5 en Apolinario Saravia

Un operativo sobre la Ruta Provincial 5, en el acceso a Apolinario Saravia, dejó al descubierto una maniobra vinculada a la comercialización de guías forestales apócrifas, una práctica que afecta de manera directa al control del aprovechamiento de los recursos naturales en el sur provincial.

El procedimiento se realizó ayer, alrededor de las 15, tras un llamado al Sistema de Emergencias 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en el ingreso a la localidad. La intervención estuvo a cargo de efectivos del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas, en forma coordinada con recursos de la Dirección de Unidades Especiales de la Policía de Salta.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los uniformados detectaron a tres hombres que se encontraban intercambiando documentación relacionada con la extracción y transporte de productos forestales. Al realizar una verificación física del material, constataron que las guías carecían de las medidas de seguridad y legitimidad exigidas por la normativa vigente.

Tras las actuaciones de rigor, se procedió al secuestro de 36 guías forestales, una camioneta que habría sido utilizada para el traslado de la documentación, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa. Dos de los involucrados quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras que un tercer individuo fue identificado y quedó supeditado a la investigación.

La causa es investigada por la Fiscalía Penal – Delegación Apolinario Saravia, con intervención del Juzgado de Garantías de Joaquín Víctor González, que ahora deberá determinar el grado de responsabilidad de los implicados y si existen vínculos con posibles cadenas de comercio ilegal de productos forestales en la región.

Este tipo de maniobras representa un perjuicio no solo desde el punto de vista legal, sino también ambiental y económico, ya que las guías forestales truchas facilitan el avance de la tala clandestina, evitan controles impositivos y debilitan los mecanismos de protección sobre los bosques nativos del departamento Anta.



