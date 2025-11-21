Franco Colapinto mejoró y fue 16° en una FP2 de la Fórmula 1 en Las Vegas que cerró drásticamente

El regreso de Franco Colapinto a la pista de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas se consumó con un jueves/viernes a primera práctica en la que sumó 46 vueltas, casi lo que lleva la carrera, 50 al circuito de 6,201 km que cuenta con 17 curvas y una recta de 1,9 km. El argentino terminó 20° la FP1 y 16° la FP2.

La segunda sesión se interrumpió dos veces en la segunda mitad, por desperfectos en la pista, similar -pero no tan grave- de lo ocurrido en el 2023, cuando Carlos Sainz rompió el piso de su Ferrari con una alcantarilla salida. Esta vez no se salió, pero sí hubo una que se movía. Por eso se perdieron 21 de los 60 minutos de la segunda sesión.

La competencia en Las Vegas, antepenúltima fecha del campeonato, se desarrollará hasta el domingo el 23 de noviembre, extendiéndose a lo largo de cuatro días debido a la particularidad de los horarios.

Colapinto buscará superar la deuda pendiente que le dejó su anterior participación en este circuito, donde, tras una clasificación prometedora que lo llevó a la Q2, un exceso de riesgo terminó en un accidente que lo obligó a largar desde boxes. A pesar de ese contratiempo, logró finalizar la carrera en la 15° posición.

El cronograma del Gran Premio de Las Vegas sigue con la tercera práctica, que se disputará este viernes a las 21.30. La clasificación se celebrará ya el sábado 22 a la 1, y la carrera principal tendrá lugar el domingo 23, también a la 1. Toda la cobertura podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium, además de Olé.