PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
24 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Pedido de captura
Instituto de Educación N.º 8226 “Gral. Martín Miguel de Güemes”
policia de salta
Venezuela
General Mosconi
Fiesta clandestina en Orán
legisladores provinciales
Orán
cerrillos
Repavimentación de calles
Pedido de captura
Instituto de Educación N.º 8226 “Gral. Martín Miguel de Güemes”
policia de salta
Venezuela
General Mosconi
Fiesta clandestina en Orán
legisladores provinciales
Orán
cerrillos
Repavimentación de calles

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Pedido de captura

Un operativo por un simple desorden terminó con la captura de un buscado en Rosario de la Frontera

Un procedimiento de Infantería terminó con la aprehensión de un hombre de 36 años que tenía un pedido de detención vigente. Fue descubierto cuando los efectivos intervinieron ante un desorden en la vía pública en una zona cercana a La Candelaria y Guachipas.
Lunes, 24 de noviembre de 2025 06:46
Tenía pedido de captura vigente y cayó en Rosario de la Frontera.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La siesta se agitó en Rosario de la Frontera cuando un procedimiento que parecía menor terminó revelando una situación inesperada: un hombre con pedido de detención vigente cayó detenido después de protagonizar un desorden en la vía pública.

El episodio ocurrió pasadas las 15 del domingo, en la esquina de La Candelaria y Guachipas, donde los efectivos de la División Infantería intervinieron para controlar un altercado que se había generado en la zona. Durante el procedimiento, los policías identificaron a los involucrados y fue allí cuando saltó la alerta: uno de ellos, de 36 años, registraba una orden judicial pendiente por causas penales.

Ante la confirmación del sistema, los uniformados actuaron de inmediato y lo trasladaron para dejarlo a disposición de la Justicia. De las actuaciones posteriores intervinieron los magistrados a cargo de las causas.

El operativo, que en principio parecía uno más entre los tantos llamados por conflictos callejeros, terminó revelando la importancia de los controles en sectores donde los desórdenes suelen ocultar situaciones de mayor gravedad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD