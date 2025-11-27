Videos que impactan: tres siniestros viales registrados por el sistema de videovigilancia de Salta

La Policía de Salta difundió videos oficiales de tres siniestros viales registrados por cámaras del Centro de Videovigilancia en distintos puntos de la provincia. En las imágenes se puede observar con claridad cómo ocurrieron los hechos, desde los segundos previos hasta el momento del impacto, la dinámica del tránsito y el contexto en el que se produjeron los choques. Los registros corresponden a operativos en la ciudad de Salta y en Orán, y forman parte del material audiovisual que el Ministerio de Seguridad suele compartir para informar y concientizar sobre lo que ocurre diariamente en calles y rutas. Mirá los videos completos de los siniestros viales en Salta y cómo fueron captados por el sistema de monitoreo provincial.

Mujer lesionada

El 20 de noviembre de 2025, a las 20.30, operadores del Centro de Videovigilancia de Capital registraron un siniestro vial en avenida Belgrano y 25 de Mayo. En las imágenes se observa el momento en que un automóvil impacta contra una mujer que cruzaba por la senda peatonal.

Tras la detección desde las cámaras, el Centro de Coordinación Operativa envió asistencia policial y médica, mientras que también se recibió una alerta al Sistema de Emergencias 911 informando el choque entre un auto y una transeúnte.

El conductor del vehículo era un joven de 18 años. La víctima es una mujer de 51, quien fue asistida por personal del SAMEC y trasladada al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Choque entre motos en Orán con menores involucrados

El 21 de noviembre de 2025, a las 18.40, operadores del Centro de Videovigilancia de Orán registraron otro siniestro vial en avenida Constituyentes y Corrientes.

En el video se observa la colisión entre dos motocicletas. Según informó la Policía, ninguno de los ocupantes llevaba casco protector. El conductor de una de las motos era un menor de 14 años, mientras que la otra motocicleta era guiada por una mujer de 38 años, quien llevaba como acompañante a un niño de 10 años.

Todos los involucrados sufrieron politraumatismos y fueron trasladados por SAMEC al hospital local. También en este caso intervino la Fiscalía Penal 2.

Siniestro entre una moto y un auto en barrio 25 de Mayo

El tercer hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2025, a las 16.50. Fue registrado por el Centro de Videovigilancia de Capital en calles Bélgica y 10 de Octubre, en barrio 25 de Mayo.

En las imágenes se observa una colisión entre una motocicleta y un automóvil. El conductor del auto era un hombre de 45 años. La conductora de la moto, una mujer de 31.

La motociclista fue asistida por personal del SAMEC y trasladada con diagnóstico de politraumatismo y posible fractura en la pierna izquierda. Se realizaron los test de alcoholemia a ambos conductores, con resultado negativo en los dos casos. La dependencia policial se hizo cargo de las actuaciones de rigor.

Los tres siniestros fueron registrados en tiempo real por las cámaras de monitoreo de la Policía de Salta. Las imágenes permiten visualizar cómo se desarrollaron los hechos y forman parte del material audiovisual difundido por las autoridades en el marco de las tareas de control, prevención e información a la comunidad.