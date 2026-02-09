VIDEO. Vecina se encadenó para exigir la restitución de su vivienda tras denunciar una usurpación

Una situación de alta tensión se vivió este lunes en el barrio Las Colinas, al sur de la ciudad, donde una mujer de 68 años decidió encadenarse frente a su propia casa en reclamo de una respuesta judicial por una denuncia de usurpación que, según asegura, lleva más de dos meses sin resolución.

Se trata de Blanca del Valle Rodríguez, quien junto a su esposo René Eduardo Mancilla, de 70 años y con problemas graves de salud, afirma que el pasado 23 de diciembre un grupo de personas ingresó a su vivienda tras romper candados y puertas, y desde entonces permanecen ocupando el inmueble.

Fotos: Damaris Sardinas

“Rompieron el candado y se metieron con chicos”

“Vinimos a la casa y encontramos esta gente que había roto el candado y se habían metido con los chiquitos. Están acostumbrados a hacer estas cosas”, relató la mujer visiblemente angustiada mientras permanecía atada a una cadena en el ingreso de la propiedad.

Una casa construida desde cero y con papeles

Según explicó, la vivienda fue construida por su familia hace años y cuenta con toda la documentación que acredita la titularidad. “Tengo el mapa, los registros, todo. Cuando esto era monte no había ninguna casa. Se rellenó el terreno, se levantó la casa desde cero”, afirmó.

Demoras judiciales y una pareja vulnerable

Blanca aseguró que realizó las denuncias correspondientes, pero que el expediente se dilató por la feria judicial de verano y por sucesivos pedidos de informes entre fiscalía y comisaría. “La Justicia me dice que el expediente está bien cargado, pero solución no hay. Somos dos personas mayores, mi marido es trasplantado y con certificado de discapacidad. ¿Cómo puede ser que venga cualquiera y se quede con lo tuyo?”, cuestionó.

Vivir en la precariedad mientras esperan respuestas

La mujer también relató que, ante la falta de respuestas, ella y su esposo deben vivir de manera precaria, yendo y viniendo entre el lugar usurpado y una casilla en mal estado. “Nos robaron la salud, la economía y la tranquilidad. No tenemos ni dónde ir al baño”, denunció.

Sin avances y rechazo a una mediación

Durante la mañana se desplegó un operativo policial en el lugar, aunque sin avances concretos. Desde la comisaría le informaron que el caso podría derivar en una instancia de mediación, algo que la damnificada rechazó de plano. “¿Mediación de qué? Que me devuelvan la casa, no tengo que mediar nada”, sostuvo.

Pedido de intervención judicial urgente

La causa cuenta con patrocinio legal del abogado Walter Ocaranza, quien solicitó la intervención de un juez de Garantías debido a la situación de vulnerabilidad de la pareja.

“No me voy a mover de acá"

Blanca aseguró que permanecerá encadenada hasta obtener una respuesta concreta: “No me voy a mover de acá. No sé hasta dónde aguantará mi salud, pero tampoco voy a dejar que gratuitamente esta gente cometa este atropello”.

Su pedido final fue directo: “A la Justicia le pido que actúe. No estamos pidiendo nada raro, solo que nos devuelvan lo que es nuestro”.